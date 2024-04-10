Губернатор Курганской области Вадим Шумков прибыл в Звериноголовский округ и встретился с жителями села Круглое в пункте временного размещения (ПВР). В округе объявлен режим ЧС из-за паводка. Глава области сказал, что президент РФ Владимир Путин поручил ему поддерживать тех, кто оказался в зоне паводка. Об этом руководитель региона рассказал в своем telegram-канале.
«Президент России поручил о всех вас заботиться. Он сказал поддерживать курганцев в условиях паводка», — сообщил Шумков.
Жители, находящиеся в ПВР ответили губернатору, что не падают духом. Они поблагодарили Шумкова за поддержку.
Ранее власти Звериноголовского округа Курганской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. В округе проводилась эвакуация жителей.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков прибыл в Звериноголовский округ и встретился с жителями села Круглое в пункте временного размещения (ПВР). В округе объявлен режим ЧС из-за паводка. Глава области сказал, что президент РФ Владимир Путин поручил ему поддерживать тех, кто оказался в зоне паводка. Об этом руководитель региона рассказал в своем telegram-канале. «Президент России поручил о всех вас заботиться. Он сказал поддерживать курганцев в условиях паводка», — сообщил Шумков. Жители, находящиеся в ПВР ответили губернатору, что не падают духом. Они поблагодарили Шумкова за поддержку. Ранее власти Звериноголовского округа Курганской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. В округе проводилась эвакуация жителей.