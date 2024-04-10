Шумков передал курганцам слова поддержки от Путина. Видео

10 апреля 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Жители Звериноголовского спасаются от паводка в ПВР Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Курганской области Вадим Шумков прибыл в Звериноголовский округ и встретился с жителями села Круглое в пункте временного размещения (ПВР). В округе объявлен режим ЧС из-за паводка. Глава области сказал, что президент РФ Владимир Путин поручил ему поддерживать тех, кто оказался в зоне паводка. Об этом руководитель региона рассказал в своем telegram-канале. «Президент России поручил о всех вас заботиться. Он сказал поддерживать курганцев в условиях паводка», — сообщил Шумков. Жители, находящиеся в ПВР ответили губернатору, что не падают духом. Они поблагодарили Шумкова за поддержку. Ранее власти Звериноголовского округа Курганской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. В округе проводилась эвакуация жителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков прибыл в Звериноголовский округ и встретился с жителями села Круглое в пункте временного размещения (ПВР). В округе объявлен режим ЧС из-за паводка. Глава области сказал, что президент РФ Владимир Путин поручил ему поддерживать тех, кто оказался в зоне паводка. Об этом руководитель региона рассказал в своем telegram-канале. «Президент России поручил о всех вас заботиться. Он сказал поддерживать курганцев в условиях паводка», — сообщил Шумков. Жители, находящиеся в ПВР ответили губернатору, что не падают духом. Они поблагодарили Шумкова за поддержку. Ранее власти Звериноголовского округа Курганской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. В округе проводилась эвакуация жителей.