Шумков передал курганцам слова поддержки от Путина. Видео

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Паводок шоссе Тюнина. Курган, паводок
Жители Звериноголовского спасаются от паводка в ПВР Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков прибыл в Звериноголовский округ и встретился с жителями села Круглое в пункте временного размещения (ПВР). В округе объявлен режим ЧС из-за паводка. Глава области сказал, что президент РФ Владимир Путин поручил ему поддерживать тех, кто оказался в зоне паводка. Об этом руководитель региона рассказал в своем telegram-канале.

«Президент России поручил о всех вас заботиться. Он сказал поддерживать курганцев в условиях паводка», — сообщил Шумков.

Жители, находящиеся в ПВР ответили губернатору, что не падают духом. Они поблагодарили Шумкова за поддержку.

Ранее власти Звериноголовского округа Курганской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. В округе проводилась эвакуация жителей.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков прибыл в Звериноголовский округ и встретился с жителями села Круглое в пункте временного размещения (ПВР). В округе объявлен режим ЧС из-за паводка. Глава области сказал, что президент РФ Владимир Путин поручил ему поддерживать тех, кто оказался в зоне паводка. Об этом руководитель региона рассказал в своем telegram-канале. «Президент России поручил о всех вас заботиться. Он сказал поддерживать курганцев в условиях паводка», — сообщил Шумков. Жители, находящиеся в ПВР ответили губернатору, что не падают духом. Они поблагодарили Шумкова за поддержку. Ранее власти Звериноголовского округа Курганской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. В округе проводилась эвакуация жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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