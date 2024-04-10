ВСУ были не готовы к затягиванию конфликта, из-за этого у Украины наблюдаются огромные проблемы с боеприпасами. Об этом заявил главный генерал США Кристофер Каволи.
«Конфликт на Украине достиг решающего момента. Ожидается, что Россия будет иметь преимущество 10 к одному по артиллерийским снарядам „в течение нескольких недель“, если Соединенные Штаты не одобрят дополнительную военную поддержку правительство в Киеве», —
Каволи подчеркивает, что сторона, которая не может дать ответный удар, проигрывает. В данный момент, проблема с боеприпасами является самой важной и ставки очень высоки.
На фоне перебоев с помощью Украине, президент Украины Владимир Зеленский заговорил о возможности участии России в обсуждении «мирного плана». Но только после того, как план будет утвержден на конференции в Швейцарии
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