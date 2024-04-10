10 апреля 2024

WP: Россия превзойдет ВСУ по вооружениям в 10 раз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боеприпас. сша. stock, нато, снаряд, сша, боеприпас, заряд,  stock, кассетный
В США призывают возобновить поставки боеприпасов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ были не готовы к затягиванию конфликта, из-за этого у Украины наблюдаются огромные проблемы с боеприпасами. Об этом заявил главный генерал США Кристофер Каволи.

«Конфликт на Украине достиг решающего момента. Ожидается, что Россия будет иметь преимущество 10 к одному по артиллерийским снарядам „в течение нескольких недель“, если Соединенные Штаты не одобрят дополнительную военную поддержку правительство в Киеве», — приводит слова генерала The Washington Post.

Каволи подчеркивает, что сторона, которая не может дать ответный удар, проигрывает. В данный момент, проблема с боеприпасами является самой важной и ставки очень высоки.

На фоне перебоев с помощью Украине, президент Украины Владимир Зеленский заговорил о возможности участии России в обсуждении «мирного плана». Но только после того, как план будет утвержден на конференции в Швейцарии

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ВСУ были не готовы к затягиванию конфликта, из-за этого у Украины наблюдаются огромные проблемы с боеприпасами. Об этом заявил главный генерал США Кристофер Каволи. «Конфликт на Украине достиг решающего момента. Ожидается, что Россия будет иметь преимущество 10 к одному по артиллерийским снарядам „в течение нескольких недель“, если Соединенные Штаты не одобрят дополнительную военную поддержку правительство в Киеве», — приводит слова генерала The Washington Post. Каволи подчеркивает, что сторона, которая не может дать ответный удар, проигрывает. В данный момент, проблема с боеприпасами является самой важной и ставки очень высоки. На фоне перебоев с помощью Украине, президент Украины Владимир Зеленский заговорил о возможности участии России в обсуждении «мирного плана». Но только после того, как план будет утвержден на конференции в Швейцарии
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...