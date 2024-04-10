WP: Россия превзойдет ВСУ по вооружениям в 10 раз

11 апреля 2024 в 00:28 Размер текста - 17 +

В США призывают возобновить поставки боеприпасов Фото: Spc. Steven Hitchcock / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ были не готовы к затягиванию конфликта, из-за этого у Украины наблюдаются огромные проблемы с боеприпасами. Об этом заявил главный генерал США Кристофер Каволи.



«Конфликт на Украине достиг решающего момента. Ожидается, что Россия будет иметь преимущество 10 к одному по артиллерийским снарядам „в течение нескольких недель“, если Соединенные Штаты не одобрят дополнительную военную поддержку правительство в Киеве», — приводит слова генерала The Washington Post.



Каволи подчеркивает, что сторона, которая не может дать ответный удар, проигрывает. В данный момент, проблема с боеприпасами является самой важной и ставки очень высоки.



На фоне перебоев с помощью Украине, президент Украины Владимир Зеленский заговорил о возможности участии России в обсуждении «мирного плана». Но только после того, как план будет утвержден на конференции в Швейцарии Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ были не готовы к затягиванию конфликта, из-за этого у Украины наблюдаются огромные проблемы с боеприпасами. Об этом заявил главный генерал США Кристофер Каволи. «Конфликт на Украине достиг решающего момента. Ожидается, что Россия будет иметь преимущество 10 к одному по артиллерийским снарядам „в течение нескольких недель“, если Соединенные Штаты не одобрят дополнительную военную поддержку правительство в Киеве», — приводит слова генерала The Washington Post. Каволи подчеркивает, что сторона, которая не может дать ответный удар, проигрывает. В данный момент, проблема с боеприпасами является самой важной и ставки очень высоки. На фоне перебоев с помощью Украине, президент Украины Владимир Зеленский заговорил о возможности участии России в обсуждении «мирного плана». Но только после того, как план будет утвержден на конференции в Швейцарии