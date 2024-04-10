Минфин РФ хочет с лета повысить цены на водку, бренди и коньяк

В России предложили с 1 июня 2024 года повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк. С таким заявлением выступил Минфин РФ.
«Минимальная розничная цена водки составит 299 рублей за 0,5 литра, бренди — 403 рубля, коньяка — 556 рублей за 0,5 литра», — такую идею предложил Минфин РФ, проект приказа которого размещен на сайте проектов нормативных актов. Сейчас минимальная розничная цена водки составляет 281 рубль за 0,5 литра, бренди — 375 рублей, коньяка — 517 рублей.
В пояснительной записке сообщается, что индексация цен связана с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов. Кроме того, повышение стоимости связывают с ростом затрат на производство алкогольной продукции.
Сообщалось, что в РФ с начала этого года хотят повысить на 7,5% минимальную розничную цену на алкоголь крепостью выше 28 градусов. Замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил повышение цены темпом инфляции. После этого крупные производители алкоголя уведомили о росте стоимости с 1 января 2024 года. По данным Алкогольной сибирской группы и Ladoga, это связано с увеличением ставок акцизов, стоимости спирта, материалов и логистики.
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В России предложили с 1 июня 2024 года повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк. С таким заявлением выступил Минфин РФ. «Минимальная розничная цена водки составит 299 рублей за 0,5 литра, бренди — 403 рубля, коньяка — 556 рублей за 0,5 литра», — такую идею предложил Минфин РФ, проект приказа которого размещен на сайте проектов нормативных актов. Сейчас минимальная розничная цена водки составляет 281 рубль за 0,5 литра, бренди — 375 рублей, коньяка — 517 рублей. В пояснительной записке сообщается, что индексация цен связана с уровнем инфляции, повышением ставок акциза на алкогольную продукцию крепостью выше девяти градусов. Кроме того, повышение стоимости связывают с ростом затрат на производство алкогольной продукции. Сообщалось, что в РФ с начала этого года хотят повысить на 7,5% минимальную розничную цену на алкоголь крепостью выше 28 градусов. Замминистра финансов Алексей Сазанов объяснил повышение цены темпом инфляции. После этого крупные производители алкоголя уведомили о росте стоимости с 1 января 2024 года. По данным Алкогольной сибирской группы и Ladoga, это связано с увеличением ставок акцизов, стоимости спирта, материалов и логистики.