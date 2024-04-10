10 апреля 2024

В Казахстане назвали подарком природы заполнение водохранилища, откуда вода идет на Курган

В Казахстане после маловодья заполнились водохранилища
© Служба новостей «URA.RU»
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Пороги. ГЭС. Памятник природы. Сатка. Челябинск., вода, плотина, пороги, большая сатка
В Казахстане оценили заполнение водохранилища, откуда вода идет на Курган Фото:

В Казахстане после многих лет маловодья заполнились водохранилища. Местные специалисты в сфере водного хозяйства считают это благоприятным фактором для развития сельского хозяйства. Информация об этом опубликована на странице Тобол-Торгайской бассейновой инспекции в соцсети. Из водохранилища вода идет на Курган.

«После 20 лет маловодья — это подарок природы, который мы сохраним на будущее. Это необходимо во избежание дефицита водных ресурсов и недостатка воды для нужд населения и промышленности», — передает издание «Наш Костанай» сообщение представителя ведомства в своем telegram-канале.

Ранее руководитель отдела государственного контроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев рассказал, что в Казахстане дефицита воды в водохранилищах летом не будет. Объем, который сбрасывается сейчас, восстановится талыми водами. Немного места нужно освободить и предстоящим дождям. Сброс осуществляется исключительно для того, чтобы освободить объем водохранилищ для талых вод, подчеркнул Мукашев.

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В Казахстане после многих лет маловодья заполнились водохранилища. Местные специалисты в сфере водного хозяйства считают это благоприятным фактором для развития сельского хозяйства. Информация об этом опубликована на странице Тобол-Торгайской бассейновой инспекции в соцсети. Из водохранилища вода идет на Курган. «После 20 лет маловодья — это подарок природы, который мы сохраним на будущее. Это необходимо во избежание дефицита водных ресурсов и недостатка воды для нужд населения и промышленности», — передает издание «Наш Костанай» сообщение представителя ведомства в своем telegram-канале. Ранее руководитель отдела государственного контроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев рассказал, что в Казахстане дефицита воды в водохранилищах летом не будет. Объем, который сбрасывается сейчас, восстановится талыми водами. Немного места нужно освободить и предстоящим дождям. Сброс осуществляется исключительно для того, чтобы освободить объем водохранилищ для талых вод, подчеркнул Мукашев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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