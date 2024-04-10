В Казахстане назвали подарком природы заполнение водохранилища, откуда вода идет на Курган

В Казахстане после многих лет маловодья заполнились водохранилища. Местные специалисты в сфере водного хозяйства считают это благоприятным фактором для развития сельского хозяйства. Информация об этом опубликована на странице Тобол-Торгайской бассейновой инспекции в соцсети. Из водохранилища вода идет на Курган.
«После 20 лет маловодья — это подарок природы, который мы сохраним на будущее. Это необходимо во избежание дефицита водных ресурсов и недостатка воды для нужд населения и промышленности», — передает издание «Наш Костанай» сообщение представителя ведомства в своем telegram-канале.
Ранее руководитель отдела государственного контроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев рассказал, что в Казахстане дефицита воды в водохранилищах летом не будет. Объем, который сбрасывается сейчас, восстановится талыми водами. Немного места нужно освободить и предстоящим дождям. Сброс осуществляется исключительно для того, чтобы освободить объем водохранилищ для талых вод, подчеркнул Мукашев.
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В Казахстане после многих лет маловодья заполнились водохранилища. Местные специалисты в сфере водного хозяйства считают это благоприятным фактором для развития сельского хозяйства. Информация об этом опубликована на странице Тобол-Торгайской бассейновой инспекции в соцсети. Из водохранилища вода идет на Курган. «После 20 лет маловодья — это подарок природы, который мы сохраним на будущее. Это необходимо во избежание дефицита водных ресурсов и недостатка воды для нужд населения и промышленности», — передает издание «Наш Костанай» сообщение представителя ведомства в своем telegram-канале. Ранее руководитель отдела государственного контроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев рассказал, что в Казахстане дефицита воды в водохранилищах летом не будет. Объем, который сбрасывается сейчас, восстановится талыми водами. Немного места нужно освободить и предстоящим дождям. Сброс осуществляется исключительно для того, чтобы освободить объем водохранилищ для талых вод, подчеркнул Мукашев.