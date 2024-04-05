Зачем из водохранилищ Казахстана сбрасывают воду, которая затопит Курган

В Казахстане сбрасывают воду, которая топит Курган, чтобы не потерять хранилища

06 апреля 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

В Казахстане усиливают сброс воды из водохранилищ рядом с Курганом, чтобы не допустить их разрушения Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Водохранилища Республики Казахстан усиливают сброс воды, в том числе в Курган, чтобы предотвратить их переполнение в период весеннего таяния снегов. Руководитель отдела государственного контроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев объяснил местному СМИ соседнего Костаная, что без этой меры возникает риск потери водохранилищ. «Дефицита воды в водохранилищах летом не будет. Объем, который сбрасывается сейчас, восстановится талыми водами. Немного места нужно освободить и предстоящим дождям. Сброс осуществляется исключительно для того, чтобы освободить объем водохранилищ для талых вод. В настоящее время мы наблюдаем обильное снеготаяние и поступление большого объема воды в наши два крупных водохранилища: Верхнетобольское и Каратомарское», — объяснил костанайскому медиапорталу «Наша Газета» Сергей Мукашев. Как объяснил Мукашев, если талые воды будут поступать со скоростью 1700 кубометров в секунду с закрытыми шлюзами без сбрасывания воды, она пойдет через верх. Это, с его слов, нанесет большой урон водохранилищам. Также, по информации «НГ», для минимизации риска подтоплений акимат Костаная провел ряд мероприятий. Были приняты шаги по укреплению береговой линии, убраны ограждения, которые могут быть повреждены водой, и вырыта дополнительная траншея для беспрепятственного прохода воды. Ранее URA.RU писало, что паводковая ситуация в Курганской области серьезнее, чем была в 2016 году, который многим запомнился. Сообщалось, что водохранилища в Костанайской области Казахстана усилили сброс воды в Тобол, от чего увеличился риск затопления 50 населенных пунктов Курганской области. Сброс воды был увеличен в 20 раз. Казахстанское водохранилище увеличило сброс воды до 2640 кубометров в секунду (5 апреля вечером было 1500). Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составил 97%. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водохранилища Республики Казахстан усиливают сброс воды, в том числе в Курган, чтобы предотвратить их переполнение в период весеннего таяния снегов. Руководитель отдела государственного контроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев объяснил местному СМИ соседнего Костаная, что без этой меры возникает риск потери водохранилищ. «Дефицита воды в водохранилищах летом не будет. Объем, который сбрасывается сейчас, восстановится талыми водами. Немного места нужно освободить и предстоящим дождям. Сброс осуществляется исключительно для того, чтобы освободить объем водохранилищ для талых вод. В настоящее время мы наблюдаем обильное снеготаяние и поступление большого объема воды в наши два крупных водохранилища: Верхнетобольское и Каратомарское», — объяснил костанайскому медиапорталу «Наша Газета» Сергей Мукашев. Как объяснил Мукашев, если талые воды будут поступать со скоростью 1700 кубометров в секунду с закрытыми шлюзами без сбрасывания воды, она пойдет через верх. Это, с его слов, нанесет большой урон водохранилищам. Также, по информации «НГ», для минимизации риска подтоплений акимат Костаная провел ряд мероприятий. Были приняты шаги по укреплению береговой линии, убраны ограждения, которые могут быть повреждены водой, и вырыта дополнительная траншея для беспрепятственного прохода воды. Ранее URA.RU писало, что паводковая ситуация в Курганской области серьезнее, чем была в 2016 году, который многим запомнился. Сообщалось, что водохранилища в Костанайской области Казахстана усилили сброс воды в Тобол, от чего увеличился риск затопления 50 населенных пунктов Курганской области. Сброс воды был увеличен в 20 раз. Казахстанское водохранилище увеличило сброс воды до 2640 кубометров в секунду (5 апреля вечером было 1500). Уровень наполняемости Каратомарского водохранилища составил 97%. О других событиях, связанных с курганским половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.