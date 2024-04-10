Уровень воды в Тоболе у Звериноголовского достиг 10 метров

У села Звериноголовского Курганской области уровень воды в Тоболе составил 10 метров. Об этом рассказал губернатор Курганской области в своем telegram-канале.
«Уровень реки Тобол в Звериноголовском в 2:00 11 апреля ровно 10 метров. На 1 метр и 10 см выше отметки, при которой наступают неблагоприятные явления. Вода последовательно движется по течению на Курган», — пояснил в посте Шумков.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков побывал в Звериноголовском округе и встретился с жителями села Круглое в пункте временного размещения (ПВР). В округе объявлен режим ЧС из-за паводка. Глава области сказал, что президент РФ Владимир Путин поручил ему поддерживать тех, кто оказался в зоне паводка. О ключевых событиях, связанных с паводком — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
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У села Звериноголовского Курганской области уровень воды в Тоболе составил 10 метров. Об этом рассказал губернатор Курганской области в своем telegram-канале. «Уровень реки Тобол в Звериноголовском в 2:00 11 апреля ровно 10 метров. На 1 метр и 10 см выше отметки, при которой наступают неблагоприятные явления. Вода последовательно движется по течению на Курган», — пояснил в посте Шумков. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков побывал в Звериноголовском округе и встретился с жителями села Круглое в пункте временного размещения (ПВР). В округе объявлен режим ЧС из-за паводка. Глава области сказал, что президент РФ Владимир Путин поручил ему поддерживать тех, кто оказался в зоне паводка. О ключевых событиях, связанных с паводком — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.