10 апреля 2024

Уровень воды в Тоболе у Звериноголовского достиг 10 метров

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Паводок Затопленные дома Курган, паводок, затопленные дома, наводнение
У Звериноголовского растет уровень воды в Тоболе Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

У села Звериноголовского Курганской области уровень воды в Тоболе составил 10 метров. Об этом рассказал губернатор Курганской области в своем telegram-канале.

«Уровень реки Тобол в Звериноголовском в 2:00 11 апреля ровно 10 метров. На 1 метр и 10 см выше отметки, при которой наступают неблагоприятные явления. Вода последовательно движется по течению на Курган», — пояснил в посте Шумков.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков побывал в Звериноголовском округе и встретился с жителями села Круглое в пункте временного размещения (ПВР). В округе объявлен режим ЧС из-за паводка. Глава области сказал, что президент РФ Владимир Путин поручил ему поддерживать тех, кто оказался в зоне паводка. О ключевых событиях, связанных с паводком — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.

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У села Звериноголовского Курганской области уровень воды в Тоболе составил 10 метров. Об этом рассказал губернатор Курганской области в своем telegram-канале. «Уровень реки Тобол в Звериноголовском в 2:00 11 апреля ровно 10 метров. На 1 метр и 10 см выше отметки, при которой наступают неблагоприятные явления. Вода последовательно движется по течению на Курган», — пояснил в посте Шумков. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков побывал в Звериноголовском округе и встретился с жителями села Круглое в пункте временного размещения (ПВР). В округе объявлен режим ЧС из-за паводка. Глава области сказал, что президент РФ Владимир Путин поручил ему поддерживать тех, кто оказался в зоне паводка. О ключевых событиях, связанных с паводком — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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