Уровень воды в Тоболе у Звериноголовского достиг 10 метров

11 апреля 2024 в 08:12 Размер текста - 17 +

У Звериноголовского растет уровень воды в Тоболе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области У села Звериноголовского Курганской области уровень воды в Тоболе составил 10 метров. Об этом рассказал губернатор Курганской области в своем telegram-канале. «Уровень реки Тобол в Звериноголовском в 2:00 11 апреля ровно 10 метров. На 1 метр и 10 см выше отметки, при которой наступают неблагоприятные явления. Вода последовательно движется по течению на Курган», — пояснил в посте Шумков. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков побывал в Звериноголовском округе и встретился с жителями села Круглое в пункте временного размещения (ПВР). В округе объявлен режим ЧС из-за паводка. Глава области сказал, что президент РФ Владимир Путин поручил ему поддерживать тех, кто оказался в зоне паводка. О ключевых событиях, связанных с паводком — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У села Звериноголовского Курганской области уровень воды в Тоболе составил 10 метров. Об этом рассказал губернатор Курганской области в своем telegram-канале. «Уровень реки Тобол в Звериноголовском в 2:00 11 апреля ровно 10 метров. На 1 метр и 10 см выше отметки, при которой наступают неблагоприятные явления. Вода последовательно движется по течению на Курган», — пояснил в посте Шумков. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков побывал в Звериноголовском округе и встретился с жителями села Круглое в пункте временного размещения (ПВР). В округе объявлен режим ЧС из-за паводка. Глава области сказал, что президент РФ Владимир Путин поручил ему поддерживать тех, кто оказался в зоне паводка. О ключевых событиях, связанных с паводком — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.