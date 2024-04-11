В НАК раскрыли причину введения режима КТО в Кабардино-Балкарии

НАК: в Кабардино-Балкарии заблокировали террористов
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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, преступник, антитеррор, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
Режим КТО продолжает действовать в Кабардино-Балкарии Фото:

В пригороде Нальчика блокированы террористы, которые находятся в садовом товариществе. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), объяснив причину ввода режима контртеррористической операции (КТО).

«В садовом товариществе в пригороде Нальчика блокированы бандиты, открывшие огонь по силовикам на предложение сдаться», — сообщили в НАК. Информацию передает РИА Новости. До этого в регионе был введен режим КТО.

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В пригороде Нальчика блокированы террористы, которые находятся в садовом товариществе. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), объяснив причину ввода режима контртеррористической операции (КТО). «В садовом товариществе в пригороде Нальчика блокированы бандиты, открывшие огонь по силовикам на предложение сдаться», — сообщили в НАК. Информацию передает РИА Новости. До этого в регионе был введен режим КТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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