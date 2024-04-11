В НАК раскрыли причину введения режима КТО в Кабардино-Балкарии

Режим КТО продолжает действовать в Кабардино-Балкарии
В пригороде Нальчика блокированы террористы, которые находятся в садовом товариществе. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), объяснив причину ввода режима контртеррористической операции (КТО).
«В садовом товариществе в пригороде Нальчика блокированы бандиты, открывшие огонь по силовикам на предложение сдаться», — сообщили в НАК. Информацию передает РИА Новости. До этого в регионе был введен режим КТО.
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