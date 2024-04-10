Экс-лидеру МГЕР из Сатки, отрезавшему голову мужчине, ужесточат обвинение

11 апреля 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

Суд вернул дело в отношении Сергея Трифанова (слева) и Вячеслава Галявова (справа) прокурору для переквалификации их действий Фото: Светлана Зайцева © URA.RU Уголовное дело в отношении экс-председателя саткинского отделения организации «Молодая гвардия Единой России» (Челябинская область) Сергея Трифанова, обвиняемого в жестоком убийстве с последующим обезглавливанием мужчины и в сексуальном сношении за деньги с несовершеннолетней, вернули прокурору для переквалификации действий на более тяжкие. Информация об этом появилась в базе данных суда. «Дело возвращено прокурору или руководителю следственного органа. Так как фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий, как более тяжкого преступления», — говорится в базе суда. Также суд попросил пересмотреть квалификацию действий знакомого Трифанова Вячеслава Галявова. По версии следствия, он был соучастником похищения и убийства мужчины. Трифанов и Галявов были задержаны в августе 2022 года. Изначально их обвинили по п.«ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем»). Но после дело переквалифицировали на п. «в» ч. 2 ст. 162 («Разбой»), ч. 4 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). По версии следствия, примерно за полгода до задержания они заманили мужчину в безлюдное место, где избили его и похитили. После они привезли похищенного в квартиру, где стали требовать пароли от банковских карт. Получив желаемое, они сняли с его счетов около 400 тысяч рублей, после чего избили до смерти. Пытаясь скрыть преступление, они спрятали тело в лесу. Но мужчину, спустя несколько дней, принялись искать. Тогда Трифанов с товарищем решили отрубить убитому голову, чтобы его не смогли опознать, что и сделали. Однако силовики все равно смогли выйти на них. Сразу после задержания Галявов признался в содеянном. В ходе следствия в деле Трифанова появилась еще одна статья -получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. По версии следствия, преступление было совершено, когда он возглавлял одну из клининговых компаний. Его подчиненная за деньги согласилась вступить с ним в интимную связь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело в отношении экс-председателя саткинского отделения организации «Молодая гвардия Единой России» (Челябинская область) Сергея Трифанова, обвиняемого в жестоком убийстве с последующим обезглавливанием мужчины и в сексуальном сношении за деньги с несовершеннолетней, вернули прокурору для переквалификации действий на более тяжкие. Информация об этом появилась в базе данных суда. «Дело возвращено прокурору или руководителю следственного органа. Так как фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий, как более тяжкого преступления», — говорится в базе суда. Также суд попросил пересмотреть квалификацию действий знакомого Трифанова Вячеслава Галявова. По версии следствия, он был соучастником похищения и убийства мужчины. Трифанов и Галявов были задержаны в августе 2022 года. Изначально их обвинили по п.«ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем»). Но после дело переквалифицировали на п. «в» ч. 2 ст. 162 («Разбой»), ч. 4 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»). По версии следствия, примерно за полгода до задержания они заманили мужчину в безлюдное место, где избили его и похитили. После они привезли похищенного в квартиру, где стали требовать пароли от банковских карт. Получив желаемое, они сняли с его счетов около 400 тысяч рублей, после чего избили до смерти. Пытаясь скрыть преступление, они спрятали тело в лесу. Но мужчину, спустя несколько дней, принялись искать. Тогда Трифанов с товарищем решили отрубить убитому голову, чтобы его не смогли опознать, что и сделали. Однако силовики все равно смогли выйти на них. Сразу после задержания Галявов признался в содеянном. В ходе следствия в деле Трифанова появилась еще одна статья -получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. По версии следствия, преступление было совершено, когда он возглавлял одну из клининговых компаний. Его подчиненная за деньги согласилась вступить с ним в интимную связь.