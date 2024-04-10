На самом большом в мире БелАЗе проведут свердловский «КаZантип»

Фестиваль «Движение» ищет диджеев, один из них выступит в Верхней Пышме

11 апреля 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Отбор диджеев продлится до 11 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU На самом большом в мире БалАЗе в Музейном комплексе в Верхней Пышме выступит победитель конкурса диджеев. Состязание устроят в рамках фестиваля «Движение», который пройдет в двух свердловских городах 8 и 9 июня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе. «Победителя выберет Евгений Свалов, электронный музыкант, радиоведущий, диджей, руководитель музыкально-просветительского проекта „Русская кибернетика“. Победитель выступит на фестивале „Движение“ 8 июня», — рассказали организаторы. Как выглядит самый большой в мире БелАЗ, URA.RU показывало ранее. Участвовать в конкурсе могут диджеи со всей России старше 18 лет. Оргкомитет фестиваля обещает оплатить победителю дорогу до Екатеринбурга и проживание в городе. Чтобы принять участие в отборе, нужно заполнить заявку, в ней необходимо указать личные данные, миксы, технический райдер и показать видео с выступлений. Отбор продлится до 11 мая. Фестиваль «Движение» пройдет на Урале впервые. В программе предусмотрены выставка производителей авто- и мототехники, кастом-шоу, водное шоу, показательные выступления мотоспортсменов, литературный фестиваль, чемпионат по шахматам, фестиваль сапбордов, кинофестиваль, лекции, выставки, гастрофест и многое другое. Мероприятие пройдет на 30 площадках в Екатеринбурге и Верхней Пышме. О себе фестиваль громко заявил 7 марта, когда закрыл на несколько дней работу Тимофея Ради — она находится на крыше Приборостроительного завода. Днем 11 марта надпись открыли, но рядом с ней появился черный баннер с бело-оранжевой надписью «Движение начинается здесь». Оказалось, что таким способом организаторы фестиваля решили себя прорекламировать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На самом большом в мире БалАЗе в Музейном комплексе в Верхней Пышме выступит победитель конкурса диджеев. Состязание устроят в рамках фестиваля «Движение», который пройдет в двух свердловских городах 8 и 9 июня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе. «Победителя выберет Евгений Свалов, электронный музыкант, радиоведущий, диджей, руководитель музыкально-просветительского проекта „Русская кибернетика“. Победитель выступит на фестивале „Движение“ 8 июня», — рассказали организаторы. Как выглядит самый большой в мире БелАЗ, URA.RU показывало ранее. Участвовать в конкурсе могут диджеи со всей России старше 18 лет. Оргкомитет фестиваля обещает оплатить победителю дорогу до Екатеринбурга и проживание в городе. Чтобы принять участие в отборе, нужно заполнить заявку, в ней необходимо указать личные данные, миксы, технический райдер и показать видео с выступлений. Отбор продлится до 11 мая. Фестиваль «Движение» пройдет на Урале впервые. В программе предусмотрены выставка производителей авто- и мототехники, кастом-шоу, водное шоу, показательные выступления мотоспортсменов, литературный фестиваль, чемпионат по шахматам, фестиваль сапбордов, кинофестиваль, лекции, выставки, гастрофест и многое другое. Мероприятие пройдет на 30 площадках в Екатеринбурге и Верхней Пышме. О себе фестиваль громко заявил 7 марта, когда закрыл на несколько дней работу Тимофея Ради — она находится на крыше Приборостроительного завода. Днем 11 марта надпись открыли, но рядом с ней появился черный баннер с бело-оранжевой надписью «Движение начинается здесь». Оказалось, что таким способом организаторы фестиваля решили себя прорекламировать.