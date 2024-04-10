Екатеринбурженку, высунувшуюся голой с пятого этажа дома на Стрелочников, затащили в квартиру. Ее посадили в машину скорой помощи, рассказал корреспондент URA.RU.
Квартиру женщины вскрыли ломом. Сейчас ее одели и увезли на машине скорой помощи. К месту инцидента приехали ее муж и друзья. «Это было резко. Мы даже не успели заметить», — описывает очевидец момент, когда женщину стащили с подоконника.
В течении двух часов в руках у нее было стекло, которым она резалась. По словам соседей, пару дней назад женщина выбросила телевизор с балкона. Также она выдвигала требования вернуть ей двоих детей.
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