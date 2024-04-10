Происшествия Голую екатеринбурженку, режущую себя на краю окна, спасли. Фото 11 апреля 2024 в 11:20 Размер текста - 17 + Квартиру женщины вскрыли ломом Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбурженку, высунувшуюся голой с пятого этажа дома на Стрелочников, затащили в квартиру. Ее посадили в машину скорой помощи, рассказал корреспондент URA.RU. Квартиру женщины вскрыли ломом. Сейчас ее одели и увезли на машине скорой помощи. К месту инцидента приехали ее муж и друзья. «Это было резко. Мы даже не успели заметить», — описывает очевидец момент, когда женщину стащили с подоконника. В течении двух часов в руках у нее было стекло, которым она резалась. По словам соседей, пару дней назад женщина выбросила телевизор с балкона. Также она выдвигала требования вернуть ей двоих детей. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Екатеринбурженку, высунувшуюся голой с пятого этажа дома на Стрелочников, затащили в квартиру. Ее посадили в машину скорой помощи, рассказал корреспондент URA.RU. Квартиру женщины вскрыли ломом. Сейчас ее одели и увезли на машине скорой помощи. К месту инцидента приехали ее муж и друзья. «Это было резко. Мы даже не успели заметить», — описывает очевидец момент, когда женщину стащили с подоконника. В течении двух часов в руках у нее было стекло, которым она резалась. По словам соседей, пару дней назад женщина выбросила телевизор с балкона. Также она выдвигала требования вернуть ей двоих детей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям