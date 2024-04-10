10 апреля 2024

Голую екатеринбурженку, режущую себя на краю окна, спасли. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиру женщины вскрыли ломом
Квартиру женщины вскрыли ломом Фото:

Екатеринбурженку, высунувшуюся голой с пятого этажа дома на Стрелочников, затащили в квартиру. Ее посадили в машину скорой помощи, рассказал корреспондент URA.RU.

Квартиру женщины вскрыли ломом. Сейчас ее одели и увезли на машине скорой помощи. К месту инцидента приехали ее муж и друзья. «Это было резко. Мы даже не успели заметить», — описывает очевидец момент, когда женщину стащили с подоконника.

В течении двух часов в руках у нее было стекло, которым она резалась. По словам соседей, пару дней назад женщина выбросила телевизор с балкона. Также она выдвигала требования вернуть ей двоих детей.

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Екатеринбурженку, высунувшуюся голой с пятого этажа дома на Стрелочников, затащили в квартиру. Ее посадили в машину скорой помощи, рассказал корреспондент URA.RU. Квартиру женщины вскрыли ломом. Сейчас ее одели и увезли на машине скорой помощи. К месту инцидента приехали ее муж и друзья. «Это было резко. Мы даже не успели заметить», — описывает очевидец момент, когда женщину стащили с подоконника. В течении двух часов в руках у нее было стекло, которым она резалась. По словам соседей, пару дней назад женщина выбросила телевизор с балкона. Также она выдвигала требования вернуть ей двоих детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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