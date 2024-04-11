Минстрой проверит версию, что дамбу в Орске прорвало из-за грызунов

Версия, что прорыв дамбы в Орске произошел из-за грызунов, будет проверена. Однако сейчас в приоритете, что земляной вал не выдержал большой нагрузки. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин во время пресс-подхода.
«Мы проведем расследование, как и что прогрызли. По факту, огромная масса воды надавила не на дамбу, а на землю, на вал. Поэтому давайте разберемся со всеми сценариями», — заявил Ирек Файзуллин, его слова приводит издание «56orb.ru».
Он отметил, что дамба могла выдержать нагрузку в 5,5 метров, однако до прорыва на нее надавило 10 метров воды Урала. Губернатор Денис Паслер сообщил, что прорыв дамбы в Орске произошел из-за рекордного сброса воды, по его словам, в этой истории не надо «искать ведьм».
Сценарий с грызунами ранее выдвинул директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров. Именно эта компания занималась строительством дамбы. По его словам, грызуны могли сделать «маленькую дырочку», после которой бы пошла вода.
Дамбу прорвало 5 апреля. Десятки тысяч домов оказались подтопленными. Как выглядит Оренбургская область после прорыва — в материале URA.RU. После под Оренбургом прорвало еще одну дамбу, передает «Царьград».
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