Минстрой проверит версию, что дамбу в Орске прорвало из-за грызунов

11 апреля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Ранее звучала версия, что дамбу в Орске могло прорвать из-за грызунов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Версия, что прорыв дамбы в Орске произошел из-за грызунов, будет проверена. Однако сейчас в приоритете, что земляной вал не выдержал большой нагрузки. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин во время пресс-подхода. «Мы проведем расследование, как и что прогрызли. По факту, огромная масса воды надавила не на дамбу, а на землю, на вал. Поэтому давайте разберемся со всеми сценариями», — заявил Ирек Файзуллин, его слова приводит издание «56orb.ru». Он отметил, что дамба могла выдержать нагрузку в 5,5 метров, однако до прорыва на нее надавило 10 метров воды Урала. Губернатор Денис Паслер сообщил, что прорыв дамбы в Орске произошел из-за рекордного сброса воды, по его словам, в этой истории не надо «искать ведьм». Сценарий с грызунами ранее выдвинул директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров. Именно эта компания занималась строительством дамбы. По его словам, грызуны могли сделать «маленькую дырочку», после которой бы пошла вода. Дамбу прорвало 5 апреля. Десятки тысяч домов оказались подтопленными. Как выглядит Оренбургская область после прорыва — в материале URA.RU. После под Оренбургом прорвало еще одну дамбу, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Версия, что прорыв дамбы в Орске произошел из-за грызунов, будет проверена. Однако сейчас в приоритете, что земляной вал не выдержал большой нагрузки. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин во время пресс-подхода. «Мы проведем расследование, как и что прогрызли. По факту, огромная масса воды надавила не на дамбу, а на землю, на вал. Поэтому давайте разберемся со всеми сценариями», — заявил Ирек Файзуллин, его слова приводит издание «56orb.ru». Он отметил, что дамба могла выдержать нагрузку в 5,5 метров, однако до прорыва на нее надавило 10 метров воды Урала. Губернатор Денис Паслер сообщил, что прорыв дамбы в Орске произошел из-за рекордного сброса воды, по его словам, в этой истории не надо «искать ведьм». Сценарий с грызунами ранее выдвинул директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров. Именно эта компания занималась строительством дамбы. По его словам, грызуны могли сделать «маленькую дырочку», после которой бы пошла вода. Дамбу прорвало 5 апреля. Десятки тысяч домов оказались подтопленными. Как выглядит Оренбургская область после прорыва — в материале URA.RU. После под Оренбургом прорвало еще одну дамбу, передает «Царьград».