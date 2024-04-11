Минстрой проверит версию, что дамбу в Орске прорвало из-за грызунов

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Свердловские крысы. Екатеринбург, мусор, помойка, антисанитария, вредитель, крыса, грызуны
Ранее звучала версия, что дамбу в Орске могло прорвать из-за грызунов Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Версия, что прорыв дамбы в Орске произошел из-за грызунов, будет проверена. Однако сейчас в приоритете, что земляной вал не выдержал большой нагрузки. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин во время пресс-подхода.

«Мы проведем расследование, как и что прогрызли. По факту, огромная масса воды надавила не на дамбу, а на землю, на вал. Поэтому давайте разберемся со всеми сценариями», — заявил Ирек Файзуллин, его слова приводит издание «56orb.ru».

Он отметил, что дамба могла выдержать нагрузку в 5,5 метров, однако до прорыва на нее надавило 10 метров воды Урала. Губернатор Денис Паслер сообщил, что прорыв дамбы в Орске произошел из-за рекордного сброса воды, по его словам, в этой истории не надо «искать ведьм».

Сценарий с грызунами ранее выдвинул директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров. Именно эта компания занималась строительством дамбы. По его словам, грызуны могли сделать «маленькую дырочку», после которой бы пошла вода.

Дамбу прорвало 5 апреля. Десятки тысяч домов оказались подтопленными. Как выглядит Оренбургская область после прорыва — в материале URA.RU. После под Оренбургом прорвало еще одну дамбу, передает «Царьград».

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Версия, что прорыв дамбы в Орске произошел из-за грызунов, будет проверена. Однако сейчас в приоритете, что земляной вал не выдержал большой нагрузки. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин во время пресс-подхода. «Мы проведем расследование, как и что прогрызли. По факту, огромная масса воды надавила не на дамбу, а на землю, на вал. Поэтому давайте разберемся со всеми сценариями», — заявил Ирек Файзуллин, его слова приводит издание «56orb.ru». Он отметил, что дамба могла выдержать нагрузку в 5,5 метров, однако до прорыва на нее надавило 10 метров воды Урала. Губернатор Денис Паслер сообщил, что прорыв дамбы в Орске произошел из-за рекордного сброса воды, по его словам, в этой истории не надо «искать ведьм». Сценарий с грызунами ранее выдвинул директор компании «Спецстрой» Сергей Комаров. Именно эта компания занималась строительством дамбы. По его словам, грызуны могли сделать «маленькую дырочку», после которой бы пошла вода. Дамбу прорвало 5 апреля. Десятки тысяч домов оказались подтопленными. Как выглядит Оренбургская область после прорыва — в материале URA.RU. После под Оренбургом прорвало еще одну дамбу, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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