В подполье сообщили об ударе по казарме на окраине Львова

По казарме на окраине Львова нанесен ракетный удар. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, после удара к месту казармы начали подъезжать бригады скорой помощи и МЧС.
«Львов принял ракету. <…> В казарму ближе к южной окраине города. После взрыва туда направилось много „скорых“ и МЧС», — сообщил Лебедев. Его слова приводит РИА Новости.
Взрывы раздаются на Украине все утро 11 апреля. Так, был нанесен удар по одной из крупнейших ТЭС на Украине под Киевом. Украинский энергохолдинг заявил о серьезном повреждении двух ТЭЦ, а в Ивано-Франковской области прогремели мощные взрывы.
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