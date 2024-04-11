По делу о взятках в миграционном отделе челябинской полиции задержаны иностранцы

11 апреля 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

«Прикормившим» челябинских силовиков выходцам из Таджикистана и Узбекистана скоро изберут меру пресечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уроженцы Таджикистана и Узбекистана задержаны в рамках дела о взятках в отделе отдела по вопросам миграции ОМВД Сосновского района (Челябинская область). Об этом сообщили URA.RU 11 апреля в следственном управлении СКР по региону. Ранее ФСБ и сотрудники собственной безопасности полицейского главка задержали начальника и инспектора отдела. «Следственными органами Следственного комитета по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении двоих уроженцев стран ближнего зарубежья, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Также начато расследование в отношении начальника и инспектора отдела по вопросам миграции территориального отдела полиции, подозреваемых в получении взяток», — пояснили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, возглавлявшая отдел Галина Земскова с 1 января 2022 года по 10 апреля 2024 года получила от уроженца Таджикистана не менее 40 тысяч рублей. За это она обеспечила беспрепятственный прием документов и отсутствие проверок по местам их постановки на учет, а затем и ускоренную процедуру получения ими российского гражданства. Инспектор Артем Мызгин с марта по декабрь 2023 года систематически получал взятки от уроженца Узбекистана за незаконную регистрацию в РФ мигрантов. Пока имеются данные о 54 тысячах рублей, которые получил полицейский. Преступления выявили сотрудники регионального УФСБ совместно коллегами из ГУ МВД. Все фигуранты уголовных дел задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании мер пресечения. Полицейские отстранены от службы до окончания расследования. «При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженцы Таджикистана и Узбекистана задержаны в рамках дела о взятках в отделе отдела по вопросам миграции ОМВД Сосновского района (Челябинская область). Об этом сообщили URA.RU 11 апреля в следственном управлении СКР по региону. Ранее ФСБ и сотрудники собственной безопасности полицейского главка задержали начальника и инспектора отдела. «Следственными органами Следственного комитета по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении двоих уроженцев стран ближнего зарубежья, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Также начато расследование в отношении начальника и инспектора отдела по вопросам миграции территориального отдела полиции, подозреваемых в получении взяток», — пояснили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, возглавлявшая отдел Галина Земскова с 1 января 2022 года по 10 апреля 2024 года получила от уроженца Таджикистана не менее 40 тысяч рублей. За это она обеспечила беспрепятственный прием документов и отсутствие проверок по местам их постановки на учет, а затем и ускоренную процедуру получения ими российского гражданства. Инспектор Артем Мызгин с марта по декабрь 2023 года систематически получал взятки от уроженца Узбекистана за незаконную регистрацию в РФ мигрантов. Пока имеются данные о 54 тысячах рублей, которые получил полицейский. Преступления выявили сотрудники регионального УФСБ совместно коллегами из ГУ МВД. Все фигуранты уголовных дел задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании мер пресечения. Полицейские отстранены от службы до окончания расследования. «При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка.