По делу о взятках в миграционном отделе челябинской полиции задержаны иностранцы

Уроженцы Таджикистана и Узбекистана задержаны в рамках дела о взятках в отделе отдела по вопросам миграции ОМВД Сосновского района (Челябинская область). Об этом сообщили URA.RU 11 апреля в следственном управлении СКР по региону. Ранее ФСБ и сотрудники собственной безопасности полицейского главка задержали начальника и инспектора отдела.
«Следственными органами Следственного комитета по Челябинской области возбуждены уголовные дела в отношении двоих уроженцев стран ближнего зарубежья, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Также начато расследование в отношении начальника и инспектора отдела по вопросам миграции территориального отдела полиции, подозреваемых в получении взяток», — пояснили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, возглавлявшая отдел Галина Земскова с 1 января 2022 года по 10 апреля 2024 года получила от уроженца Таджикистана не менее 40 тысяч рублей. За это она обеспечила беспрепятственный прием документов и отсутствие проверок по местам их постановки на учет, а затем и ускоренную процедуру получения ими российского гражданства.
Инспектор Артем Мызгин с марта по декабрь 2023 года систематически получал взятки от уроженца Узбекистана за незаконную регистрацию в РФ мигрантов. Пока имеются данные о 54 тысячах рублей, которые получил полицейский.
Преступления выявили сотрудники регионального УФСБ совместно коллегами из ГУ МВД. Все фигуранты уголовных дел задержаны, решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании мер пресечения. Полицейские отстранены от службы до окончания расследования. «При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного полицейского главка.
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