Власти закупили для Курганской областной больницы №2 аппарат для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей. Об этом пишет департамент здравоохранения региона в своем telegram-канале.
«Аппарат „Орторент“ для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей пациентов относится к медтехнике нового поколения. Аппарат использует систему биологически обратной связи. С ее помощью врач в реальном времени получает информацию о состоянии физиологических процессов в организме пациента», — указано в сообщении.
Также в больнице появились аппарат «Орторент К», предназначенный для разработки коленного и тазобедренного суставов, и подвес для вертикализации «Орторент С», который поможет в реабилитации после длительного пребывания в горизонтальном положении. Оборудование на сумму более 1,4 млн рублей было закуплено в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».
Ранее Межрайонная больница №6 города Куртамыш получила операционный потолочный однокупольный светильник «ЭМАЛЕД 300». Новое оборудование, по данным дпездрава, обеспечит качественное освещение и безопасность операций.
Оборудование поможет в реабилитации пациентов
Фото: пресс-служба областного депздрава
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Власти закупили для Курганской областной больницы №2 аппарат для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей. Об этом пишет департамент здравоохранения региона в своем telegram-канале. «Аппарат „Орторент“ для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей пациентов относится к медтехнике нового поколения. Аппарат использует систему биологически обратной связи. С ее помощью врач в реальном времени получает информацию о состоянии физиологических процессов в организме пациента», — указано в сообщении. Также в больнице появились аппарат «Орторент К», предназначенный для разработки коленного и тазобедренного суставов, и подвес для вертикализации «Орторент С», который поможет в реабилитации после длительного пребывания в горизонтальном положении. Оборудование на сумму более 1,4 млн рублей было закуплено в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Ранее Межрайонная больница №6 города Куртамыш получила операционный потолочный однокупольный светильник «ЭМАЛЕД 300». Новое оборудование, по данным дпездрава, обеспечит качественное освещение и безопасность операций.