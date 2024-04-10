10 апреля 2024

Аппарат для роботизированной терапии появился в больнице Кургана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Тюмень, операционная, поликлиника, медицинское оборудование, медицина, больница, перед операцией, подготовка к операции, медицинские приборы
Курганская областная больница №2 получила оборудование на сумму более 1,4 млн рублей Фото:

Власти закупили для Курганской областной больницы №2 аппарат для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей. Об этом пишет департамент здравоохранения региона в своем telegram-канале.

«Аппарат „Орторент“ для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей пациентов относится к медтехнике нового поколения. Аппарат использует систему биологически обратной связи. С ее помощью врач в реальном времени получает информацию о состоянии физиологических процессов в организме пациента», — указано в сообщении.

Также в больнице появились аппарат «Орторент К», предназначенный для разработки коленного и тазобедренного суставов, и подвес для вертикализации «Орторент С», который поможет в реабилитации после длительного пребывания в горизонтальном положении. Оборудование на сумму более 1,4 млн рублей было закуплено в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Ранее Межрайонная больница №6 города Куртамыш получила операционный потолочный однокупольный светильник «ЭМАЛЕД 300». Новое оборудование, по данным дпездрава, обеспечит качественное освещение и безопасность операций.

Оборудование поможет в реабилитации пациентов
Оборудование поможет в реабилитации пациентов
Фото:

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Власти закупили для Курганской областной больницы №2 аппарат для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей. Об этом пишет департамент здравоохранения региона в своем telegram-канале. «Аппарат „Орторент“ для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей пациентов относится к медтехнике нового поколения. Аппарат использует систему биологически обратной связи. С ее помощью врач в реальном времени получает информацию о состоянии физиологических процессов в организме пациента», — указано в сообщении. Также в больнице появились аппарат «Орторент К», предназначенный для разработки коленного и тазобедренного суставов, и подвес для вертикализации «Орторент С», который поможет в реабилитации после длительного пребывания в горизонтальном положении. Оборудование на сумму более 1,4 млн рублей было закуплено в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Ранее Межрайонная больница №6 города Куртамыш получила операционный потолочный однокупольный светильник «ЭМАЛЕД 300». Новое оборудование, по данным дпездрава, обеспечит качественное освещение и безопасность операций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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