В Тюмени поймали мужчину, устроившего стрельбу на остановке

В Тюмени задержан горожанин, который 10 апреля открыл стрельбу на остановке по улице Тимофея Чаркова. Об этом URA.RU рассказали в УМВД по региону. Ранее судимому тюменцу грозит до семи лет лишения свободы.
«10 апреля неизвестный молодой человек, находясь на остановочном комплексе, напротив одного из торговых центров на улице Тимофея Чаркова, произвел выстрелы из предмета похожего на пистолет. Полицейские проанализировали записи камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и установили личность подозреваемого — ранее судимого местного жителя 2005 года рождения. Он задержан», — рассказали в полиции.
По признанию самого тюменца, он стрелял из пневматического пистолета. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.
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В Тюмени задержан горожанин, который 10 апреля открыл стрельбу на остановке по улице Тимофея Чаркова. Об этом URA.RU рассказали в УМВД по региону. Ранее судимому тюменцу грозит до семи лет лишения свободы. «10 апреля неизвестный молодой человек, находясь на остановочном комплексе, напротив одного из торговых центров на улице Тимофея Чаркова, произвел выстрелы из предмета похожего на пистолет. Полицейские проанализировали записи камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и установили личность подозреваемого — ранее судимого местного жителя 2005 года рождения. Он задержан», — рассказали в полиции. По признанию самого тюменца, он стрелял из пневматического пистолета. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы. Как ранее писало URA.RU, момент стрельбы попал на видео. На его кадрах видно, что стрелявший находился в компании молодежи.