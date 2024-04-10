В Тюмени мужчина расстрелял остановку с людьми из пневматики. Видео

На мужчину уже написали заявление в полицию Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Тюмени мужчина открыл огонь по остановке с людьми из пневматического пистолета. Один из выстрелов попал в губу ребенку, сообщает одна из городских групп в социальных сетях.

«На выходе из ТЦ „Среда“ на ул. Чаркова, напротив ТЦ „Ситимол“. Совершеннолетний с толпой малолеток расстреливали из пневматического пистолета стоящих на остановке с противоположной стороны людей», — гласит текст сообщения в группе «ЧС Тюмень» во ВКонтакте.

По словам автора, один из выстрелов попал в губу шестилетней девочки. На нарушителя уже подано заявление в полицию.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по Тюмени. На момент публикации он не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области отправили в колонию мужчину, который изнасиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Теперь он проведет в колонии строго режима 8,3 лет.

Обновлено 10.04.2024. «В отдел полиции № 2 УМВД России по городу Тюмени поступило сообщение, что молодой человек, находясь на остановочном комплексе на ул. Т. Чаркова, напротив одного из торговых центров, совершает противоправные действия. Полицейские установили правонарушителя. Им оказался местный житель 2005 года рождения. По данному факту проводится проверка, в результате которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД.