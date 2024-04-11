Экс-владельцы ЧЭМК Антиповы оспорили решение суда о взыскании 105 млрд рублей

11 апреля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Теперь в споре Генпрокуратуры и экс-владельцев ЧЭМК будет разбираться вышестоящая инстнация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшие владельцы предприятий группы ЧЭМК — семья Антиповых — оспорили решение Арбитражного суда Челябинской области о взыскании 105 млрд рублей по иску Генпрокуратуры. Информация об этом появилась в картотеке дел. Согласно базе, жалобы поданы в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд от имени Юрия Антипова, его супруги Людмилы Антиповой и из сына Михаила Антипова. Они зарегистрированы 10 апреля, решение по дате их рассмотрения еще не принято. Юрий и Людмила Антиповы, как и их сын Михаил, стали соответчиками по иску о взыскании с бывших владельцев ЧЭМК 105 млрд рублей. По этому же делу проходит бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила Аристова, их дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов. Юрий Антипов и Александр Аристов вместе создавали холдинг, в который вошли Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), металлургические заводы, объекты недвижимости и предприятия пищевого холдинга «Ариант». После раздела бизнеса в 2021 году Антиповым досталось все, что связано с металлургией, а Аристовым — пищевая линейка. В Генпрокуратуре заявили, что приватизация ЧЭМК была проведена незаконно. По ее требованию арбитражный суд Свердловской области вернул все активы комбината государству. Арбитражный суд Челябинской области по требованию Генпрокуратуры передал государству все активы «Арианта». В ведомстве также посчитали, что еще до раздела бизнеса семьи Антиповых, Аристовых и Кретовы незаконно вывели со счетов предприятий 105 млрд рублей. Суд постановил эти деньги взыскать со всех трех семей, предприятия национализировать. Это решение юристы «Арианта» уже обжаловали в Верховном суде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшие владельцы предприятий группы ЧЭМК — семья Антиповых — оспорили решение Арбитражного суда Челябинской области о взыскании 105 млрд рублей по иску Генпрокуратуры. Информация об этом появилась в картотеке дел. Согласно базе, жалобы поданы в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд от имени Юрия Антипова, его супруги Людмилы Антиповой и из сына Михаила Антипова. Они зарегистрированы 10 апреля, решение по дате их рассмотрения еще не принято. Юрий и Людмила Антиповы, как и их сын Михаил, стали соответчиками по иску о взыскании с бывших владельцев ЧЭМК 105 млрд рублей. По этому же делу проходит бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила Аристова, их дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов. Юрий Антипов и Александр Аристов вместе создавали холдинг, в который вошли Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), металлургические заводы, объекты недвижимости и предприятия пищевого холдинга «Ариант». После раздела бизнеса в 2021 году Антиповым досталось все, что связано с металлургией, а Аристовым — пищевая линейка. В Генпрокуратуре заявили, что приватизация ЧЭМК была проведена незаконно. По ее требованию арбитражный суд Свердловской области вернул все активы комбината государству. Арбитражный суд Челябинской области по требованию Генпрокуратуры передал государству все активы «Арианта». В ведомстве также посчитали, что еще до раздела бизнеса семьи Антиповых, Аристовых и Кретовы незаконно вывели со счетов предприятий 105 млрд рублей. Суд постановил эти деньги взыскать со всех трех семей, предприятия национализировать. Это решение юристы «Арианта» уже обжаловали в Верховном суде.