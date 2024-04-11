«Ариант» пожаловался на решение челябинского суда о национализации холдинга

11 апреля 2024 в 03:18 Размер текста - 17 +

Апелляция пока не принята к производству Фото: Илья Московец © URA.RU Группа компаний «Ариант» обратилась в Верховный суд с жалобой на нарушения при рассмотрении арбитражным судом Челябинской области иска Генпрокуратуры об изъятии активов группы в пользу государства. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «ООО «Группа компаний «Ариант». Апелляционная жалоба», — указано в картотеке. Жалоба пока не принята к производству. Ранее решение суда опротестовал Михаил Антипов, сын Юрия Антипова. Его жалоба также не принята к производству. Антиповы, а также Александр Аристов, его жена Людмила, дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов стали соответчиками по иску Генпрокуратуры РФ. Юрий Антипов и Александр Аристов вместе создавали холдинг, в который вошли Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), металлургические заводы, объекты недвижимости и предприятия пищевого холдинга «Ариант». После раздела бизнеса в 2021 году Антиповым досталось все, что связано с металлургией, а Аристовым — пищевая линейка. В Генпрокуратуре заявили, что приватизация ЧЭМК была проведена незаконно. По ее требованию арбитражный суд Свердловской области вернул все активы комбината государству. Арбитражный суд Челябинской области по требованию Генпрокуратуры передал государству все активы «Арианта». В ведомстве также посчитали, что еще до раздела бизнеса семьи Антиповых, Аристовых и Кретовы незаконно вывели со счетов предприятий 105 млрд рублей. Суд постановил эти деньги взыскать со всех трех семей, предприятия национализировать. На имущество Антиповых, Аристовых и Кретовых наложен арест. В пресс-службе «Арианта» URA.RU заявили, что связано с пищевой линейкой создавалось с нуля и не имело отношения к ЧЭМК. Представители Антиповых судебные процесс не комментируют. По требованию Генпрокуратуры все заседания в судах проходят в закрытом режиме, без СМИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа компаний «Ариант» обратилась в Верховный суд с жалобой на нарушения при рассмотрении арбитражным судом Челябинской области иска Генпрокуратуры об изъятии активов группы в пользу государства. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «ООО «Группа компаний «Ариант». Апелляционная жалоба», — указано в картотеке. Жалоба пока не принята к производству. Ранее решение суда опротестовал Михаил Антипов, сын Юрия Антипова. Его жалоба также не принята к производству. Антиповы, а также Александр Аристов, его жена Людмила, дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов стали соответчиками по иску Генпрокуратуры РФ. Юрий Антипов и Александр Аристов вместе создавали холдинг, в который вошли Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), металлургические заводы, объекты недвижимости и предприятия пищевого холдинга «Ариант». После раздела бизнеса в 2021 году Антиповым досталось все, что связано с металлургией, а Аристовым — пищевая линейка. В Генпрокуратуре заявили, что приватизация ЧЭМК была проведена незаконно. По ее требованию арбитражный суд Свердловской области вернул все активы комбината государству. Арбитражный суд Челябинской области по требованию Генпрокуратуры передал государству все активы «Арианта». В ведомстве также посчитали, что еще до раздела бизнеса семьи Антиповых, Аристовых и Кретовы незаконно вывели со счетов предприятий 105 млрд рублей. Суд постановил эти деньги взыскать со всех трех семей, предприятия национализировать. На имущество Антиповых, Аристовых и Кретовых наложен арест. В пресс-службе «Арианта» URA.RU заявили, что связано с пищевой линейкой создавалось с нуля и не имело отношения к ЧЭМК. Представители Антиповых судебные процесс не комментируют. По требованию Генпрокуратуры все заседания в судах проходят в закрытом режиме, без СМИ.