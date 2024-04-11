Компания одного из богатейших курганцев в 328 раз увеличила прибыль

Агрохолдинг «Кургансемена», который принадлежит семье богатейшего курганского депутата Марата Исламова, в 328 раз чистую прибыль по итогам 2023 года — свыше 115 миллионов рублей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности предприятия. Исламов входит в топ-10 самых богатых жителей Курганской области.
«Чистая прибыль АО „Кургансемена“ за 2023 год: 115 079 000 рублей. Прибыль за 2022 год: 351 000 рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Выручка компании в 2023 году выросла на 156,6 млн рублей — с 1,5 до 1,7 млрд рублей.
Предприятие «Кургансемена» зарегистрировано в 1993 году. Марат Исламов является ее генеральным директором. Актив принадлежит его семье. По данным сервиса СБИС, владельцем фирмы выступает агрокомплекс «Каргапольский», бенефициаром которого указана жена депутата — Любовь Исламова. Стоимость агрохолдинга составляет 854,6 млн рублей.
Ранее URA.RU писало, что агропредприятие богатейшего агрария Николая Кравченко в три раза снизило прибыль. По данным на 2023 год компания «АПО «Муза» заработала 30,1 млн рублей, что более чем на 60 млн рублей меньше отчетного периода 2022 года. Кравченко также входит в список богатых курганских бизнесменов.
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Агрохолдинг «Кургансемена», который принадлежит семье богатейшего курганского депутата Марата Исламова, в 328 раз чистую прибыль по итогам 2023 года — свыше 115 миллионов рублей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности предприятия. Исламов входит в топ-10 самых богатых жителей Курганской области. «Чистая прибыль АО „Кургансемена“ за 2023 год: 115 079 000 рублей. Прибыль за 2022 год: 351 000 рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Выручка компании в 2023 году выросла на 156,6 млн рублей — с 1,5 до 1,7 млрд рублей. Предприятие «Кургансемена» зарегистрировано в 1993 году. Марат Исламов является ее генеральным директором. Актив принадлежит его семье. По данным сервиса СБИС, владельцем фирмы выступает агрокомплекс «Каргапольский», бенефициаром которого указана жена депутата — Любовь Исламова. Стоимость агрохолдинга составляет 854,6 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что агропредприятие богатейшего агрария Николая Кравченко в три раза снизило прибыль. По данным на 2023 год компания «АПО «Муза» заработала 30,1 млн рублей, что более чем на 60 млн рублей меньше отчетного периода 2022 года. Кравченко также входит в список богатых курганских бизнесменов.