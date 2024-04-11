Появилось видео задержания начальника челябинского миграционного отдела

11 апреля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

На сотрудников миграционного отдела надели наручники и увези на допрос Фото: Анна Майорова © URA.RU Пресс-служба СКР по Челябинской области опубликовала видео задержания начальника миграционного отдела ОМВД по Сосновскому району Галины Земсковой. На кадрах следователи при силовой поддержке СОБРа заходят к ней в дом, после чего увозят на допрос. Судя по кадрам, сотрудница не сопротивлялась. Она сама открыла правоохранителям дверь, ознакомилась с постановлением о возбуждении уголовного дела. После ее увезли на допрос. Помимо задержания фигурантов уголовного дела, в отделе по вопросам миграции Сосновского района провели обыски. Рабочие места сотрудников были осмотрены. Кроме Земсковой по делу о коррупции в миграционном отделе проходит ее подчиненный Артем Мызгин. В отношении него также возбуждено уголовное дело по факту получения взяток. Взяткодатели, среди которых уроженцы ближнего зарубежья, задержаны. Следствие считает, что Земскова и Мызгин в разные периоды получали от мигрантов деньги. За это они помогали им в ускоренном виде получать гражданство РФ. В настоящее время решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании мер пресечения. На время проверки сотрудников отстранили от службы. Если их вина будет доказана — они понесут наказание в предусмотренном законом порядке, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности. «Каждый случай противоправной деятельности должностных лиц не остается без внимания: в отношении виновников и непосредственных руководителей обязательно проводится разбирательство, а их действиям дается жесткая правовая оценка. Запятнавшие честь мундира не достойны продолжать нести службу в органах внутренних дел», — сообщили URA,RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-служба СКР по Челябинской области опубликовала видео задержания начальника миграционного отдела ОМВД по Сосновскому району Галины Земсковой. На кадрах следователи при силовой поддержке СОБРа заходят к ней в дом, после чего увозят на допрос. Судя по кадрам, сотрудница не сопротивлялась. Она сама открыла правоохранителям дверь, ознакомилась с постановлением о возбуждении уголовного дела. После ее увезли на допрос. Помимо задержания фигурантов уголовного дела, в отделе по вопросам миграции Сосновского района провели обыски. Рабочие места сотрудников были осмотрены. Кроме Земсковой по делу о коррупции в миграционном отделе проходит ее подчиненный Артем Мызгин. В отношении него также возбуждено уголовное дело по факту получения взяток. Взяткодатели, среди которых уроженцы ближнего зарубежья, задержаны. Следствие считает, что Земскова и Мызгин в разные периоды получали от мигрантов деньги. За это они помогали им в ускоренном виде получать гражданство РФ. В настоящее время решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании мер пресечения. На время проверки сотрудников отстранили от службы. Если их вина будет доказана — они понесут наказание в предусмотренном законом порядке, а их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности. «Каждый случай противоправной деятельности должностных лиц не остается без внимания: в отношении виновников и непосредственных руководителей обязательно проводится разбирательство, а их действиям дается жесткая правовая оценка. Запятнавшие честь мундира не достойны продолжать нести службу в органах внутренних дел», — сообщили URA,RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.