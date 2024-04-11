Полиция не нашла нарушений в работе скандального пермского секс-отеля

В отеле есть номер в стилистике БДСМ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермская полиция признала законной работу секс-отеля на ул. Сибирской в Перми — во дворе департамента образования города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, проверка не выявила нарушений.

«По факту работы заведения по улице Сибирской в г. Перми сотрудниками полиции была организована проверка. Нарушений действующего законодательства не выявлено», — отметили в полиции.

Обращение с просьбой проверить секс-отель направляла администрация Перми. Она подозревала, что в заведении может идти пропаганда ЛГБТ (движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России). На нашла нарушений и администрация Ленинского района Перми, которая обследовала заведение на предмет соответствия его вывесок и крыльца правилам благоустройства.

Об отеле, который готов оказывать интим-услуги круглосуточно, стало известно в начале февраля. Здесь оборудованы тематические номера, в том числе, в стилистике БДСМ.