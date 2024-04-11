Полиция не нашла нарушений в работе скандального пермского секс-отеля

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Магазин оригинального женского белья. Тюмень, секс-шоп, бдсм
В отеле есть номер в стилистике БДСМ Фото:

Пермская полиция признала законной работу секс-отеля на ул. Сибирской в Перми — во дворе департамента образования города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, проверка не выявила нарушений.

«По факту работы заведения по улице Сибирской в г. Перми сотрудниками полиции была организована проверка. Нарушений действующего законодательства не выявлено», — отметили в полиции.

Обращение с просьбой проверить секс-отель направляла администрация Перми. Она подозревала, что в заведении может идти пропаганда ЛГБТ (движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России). На нашла нарушений и администрация Ленинского района Перми, которая обследовала заведение на предмет соответствия его вывесок и крыльца правилам благоустройства.

Об отеле, который готов оказывать интим-услуги круглосуточно, стало известно в начале февраля. Здесь оборудованы тематические номера, в том числе, в стилистике БДСМ.

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Пермская полиция признала законной работу секс-отеля на ул. Сибирской в Перми — во дворе департамента образования города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, проверка не выявила нарушений. «По факту работы заведения по улице Сибирской в г. Перми сотрудниками полиции была организована проверка. Нарушений действующего законодательства не выявлено», — отметили в полиции. Обращение с просьбой проверить секс-отель направляла администрация Перми. Она подозревала, что в заведении может идти пропаганда ЛГБТ (движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории России). На нашла нарушений и администрация Ленинского района Перми, которая обследовала заведение на предмет соответствия его вывесок и крыльца правилам благоустройства. Об отеле, который готов оказывать интим-услуги круглосуточно, стало известно в начале февраля. Здесь оборудованы тематические номера, в том числе, в стилистике БДСМ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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