Глава МЧС Куренков доложил Путину о неблагоприятной обстановке по Тоболу

Куренков: в Курганской области ожидается девятиметровый уровень воды в Тоболе

11 апреля 2024 в 22:21 Размер текста - 17 +

По прогнозу Александра Куренкова, в Курганской области ожидается неблагоприятная паводковая обстановка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Ожидается девятиметровый уровень воды в реке Тобол на территории Курганской области. Об этом глава МЧС России Александра Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании по ситуации с паводками в стране. «В Курганской области ожидается девятиметровый уровень воды в реке Тобол. <…> В Кургане круглосуточно работают более 200 единиц техники и 14 000 человек. Ведется работа по дополнительной защите водоканала, чтобы не оставить город без питьевой воды. Во всех населенных пунктах в зоне потенциального подтопления организованы информирование, оповещение и заблаговременная эвакуация населения. Уже отселено более 6 000 жителей. В готовности — пункты временного размещения», — слова Александра Куренкова публикованы в telegram-канале главка МЧС. В регионе в зону потенциального подтопления попадают 62 населенных пункта семи муниципальных округов, включая областной центр. На территории для борьбы с паводком увеличили количество дорожной техники. О последних ключевых событиях, связанных с паводком — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ожидается девятиметровый уровень воды в реке Тобол на территории Курганской области. Об этом глава МЧС России Александра Куренков доложил президенту РФ Владимиру Путину на совещании по ситуации с паводками в стране. «В Курганской области ожидается девятиметровый уровень воды в реке Тобол. <…> В Кургане круглосуточно работают более 200 единиц техники и 14 000 человек. Ведется работа по дополнительной защите водоканала, чтобы не оставить город без питьевой воды. Во всех населенных пунктах в зоне потенциального подтопления организованы информирование, оповещение и заблаговременная эвакуация населения. Уже отселено более 6 000 жителей. В готовности — пункты временного размещения», — слова Александра Куренкова публикованы в telegram-канале главка МЧС. В регионе в зону потенциального подтопления попадают 62 населенных пункта семи муниципальных округов, включая областной центр. На территории для борьбы с паводком увеличили количество дорожной техники. О последних ключевых событиях, связанных с паводком — узнаете из онлайн-трансляции URA.RU.