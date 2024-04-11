Путин назвал знаковым событием запуск «Ангары»

11 апреля 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

Путин поблагодарил Лукашенко за визит ко Дню космонавтики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин охарактеризовал успешный старт ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» как важный шаг в развитии космической индустрии страны. Об этом он заявил в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. «Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что приехали ко Дню космонавтики, тем более что знаковое событие: вернулись на Землю наши космонавты, первая женщина-космонавта из Белоруссии. У нас сегодня тоже хорошее событие — наша новая ракета полетела с нового космодрома», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». «Ангара-А5» смогла стартовать с Земли с третьего раза. Первый запуск должен был состояться 9 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин охарактеризовал успешный старт ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» как важный шаг в развитии космической индустрии страны. Об этом он заявил в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. «Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что приехали ко Дню космонавтики, тем более что знаковое событие: вернулись на Землю наши космонавты, первая женщина-космонавта из Белоруссии. У нас сегодня тоже хорошее событие — наша новая ракета полетела с нового космодрома», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». «Ангара-А5» смогла стартовать с Земли с третьего раза. Первый запуск должен был состояться 9 апреля.