Путин назвал знаковым событием запуск «Ангары»

Президент России Владимир Путин охарактеризовал успешный старт ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» как важный шаг в развитии космической индустрии страны. Об этом он заявил в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
«Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что приехали ко Дню космонавтики, тем более что знаковое событие: вернулись на Землю наши космонавты, первая женщина-космонавта из Белоруссии. У нас сегодня тоже хорошее событие — наша новая ракета полетела с нового космодрома», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».
«Ангара-А5» смогла стартовать с Земли с третьего раза. Первый запуск должен был состояться 9 апреля.
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