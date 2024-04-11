11 апреля 2024

Путин назвал знаковым событием запуск «Ангары»

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин поблагодарил Лукашенко за визит ко Дню космонавтики Фото:

Президент России Владимир Путин охарактеризовал успешный старт ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» как важный шаг в развитии космической индустрии страны. Об этом он заявил в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

«Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что приехали ко Дню космонавтики, тем более что знаковое событие: вернулись на Землю наши космонавты, первая женщина-космонавта из Белоруссии. У нас сегодня тоже хорошее событие — наша новая ракета полетела с нового космодрома», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Ангара-А5» смогла стартовать с Земли с третьего раза. Первый запуск должен был состояться 9 апреля.

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Президент России Владимир Путин охарактеризовал успешный старт ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» как важный шаг в развитии космической индустрии страны. Об этом он заявил в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. «Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что приехали ко Дню космонавтики, тем более что знаковое событие: вернулись на Землю наши космонавты, первая женщина-космонавта из Белоруссии. У нас сегодня тоже хорошее событие — наша новая ракета полетела с нового космодрома», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». «Ангара-А5» смогла стартовать с Земли с третьего раза. Первый запуск должен был состояться 9 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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