11 апреля 2024

Путин: Россия была вынуждена отвечать за удары по энергообъектам

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин заявил, что РФ не уничтожала энергетику Украины зимой Фото:
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Россия была вынуждена отвечать за удары по своим энергетическим объектам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

«Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Также во время беседы с Лукашенко Путин отметил, что Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с РФ. По словам российского лидера, Киев зря надеялся победить Россию на поел боя.

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Россия была вынуждена отвечать за удары по своим энергетическим объектам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. «Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». Также во время беседы с Лукашенко Путин отметил, что Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с РФ. По словам российского лидера, Киев зря надеялся победить Россию на поел боя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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