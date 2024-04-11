Путин: Россия была вынуждена отвечать за удары по энергообъектам

11 апреля 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что РФ не уничтожала энергетику Украины зимой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия была вынуждена отвечать за удары по своим энергетическим объектам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. «Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». Также во время беседы с Лукашенко Путин отметил, что Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с РФ. По словам российского лидера, Киев зря надеялся победить Россию на поел боя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия была вынуждена отвечать за удары по своим энергетическим объектам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. «Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». Также во время беседы с Лукашенко Путин отметил, что Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с РФ. По словам российского лидера, Киев зря надеялся победить Россию на поел боя.