Путин: Россия была вынуждена отвечать за удары по энергообъектам

Россия была вынуждена отвечать за удары по своим энергетическим объектам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
«Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Также во время беседы с Лукашенко Путин отметил, что Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с РФ. По словам российского лидера, Киев зря надеялся победить Россию на поел боя.
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