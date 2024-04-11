Путин согласился с предложением вернуться к Стамбульскому договору по Украине

11 апреля 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Путин согласился вернуться к Стамбульскому договору Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин поддержал предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко о возвращении к рассмотрению Стамбульского договора с Украиной. Об этом стало известно в ходе официальной встречи двух глав государств. Александр Лукашенко выразил мнение, что российские предложения по мирному разрешению конфликта на Украине могут найти поддержку у военных. «Достать тот документ (Стамбульский договор — прим. URA.RU), который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», — предложил Лукашенко. В ответ на это Путин согласился: «Да, и с ним работать». Идея возобновления работы над Стамбульским договором может стать одним из направлений поиска путей к деэскалации напряженности в регионе. Ранее в марте 2022 года в Стамбуле проходили переговоры между Россией и Украиной, однако тогда сторонам не удалось достичь конкретных соглашений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поддержал предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко о возвращении к рассмотрению Стамбульского договора с Украиной. Об этом стало известно в ходе официальной встречи двух глав государств. Александр Лукашенко выразил мнение, что российские предложения по мирному разрешению конфликта на Украине могут найти поддержку у военных. «Достать тот документ (Стамбульский договор — прим. URA.RU), который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», — предложил Лукашенко. В ответ на это Путин согласился: «Да, и с ним работать». Идея возобновления работы над Стамбульским договором может стать одним из направлений поиска путей к деэскалации напряженности в регионе. Ранее в марте 2022 года в Стамбуле проходили переговоры между Россией и Украиной, однако тогда сторонам не удалось достичь конкретных соглашений.