11 апреля 2024

Путин согласился с предложением вернуться к Стамбульскому договору по Украине

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путин согласился вернуться к Стамбульскому договору Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин поддержал предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко о возвращении к рассмотрению Стамбульского договора с Украиной. Об этом стало известно в ходе официальной встречи двух глав государств.

Александр Лукашенко выразил мнение, что российские предложения по мирному разрешению конфликта на Украине могут найти поддержку у военных. «Достать тот документ (Стамбульский договор — прим. URA.RU), который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», — предложил Лукашенко. В ответ на это Путин согласился: «Да, и с ним работать».

Идея возобновления работы над Стамбульским договором может стать одним из направлений поиска путей к деэскалации напряженности в регионе. Ранее в марте 2022 года в Стамбуле проходили переговоры между Россией и Украиной, однако тогда сторонам не удалось достичь конкретных соглашений.

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Президент России Владимир Путин поддержал предложение белорусского коллеги Александра Лукашенко о возвращении к рассмотрению Стамбульского договора с Украиной. Об этом стало известно в ходе официальной встречи двух глав государств. Александр Лукашенко выразил мнение, что российские предложения по мирному разрешению конфликта на Украине могут найти поддержку у военных. «Достать тот документ (Стамбульский договор — прим. URA.RU), который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», — предложил Лукашенко. В ответ на это Путин согласился: «Да, и с ним работать». Идея возобновления работы над Стамбульским договором может стать одним из направлений поиска путей к деэскалации напряженности в регионе. Ранее в марте 2022 года в Стамбуле проходили переговоры между Россией и Украиной, однако тогда сторонам не удалось достичь конкретных соглашений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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