11 апреля 2024

Лукашенко пожаловался Путину на ситуацию на западе Белоруссии

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Лукашенко отметил проблемы на границе Белоруссии Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность по поводу обстановки на западных границах страны. Он поднял этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая проходила в Кремле.

«Тяжелая ситуация (на западных границах Белоруссии — прим. URA.RU). Больше всего меня волнует политика польского руководства, зачем эта конфронтация? Литовцы, латыши, во-первых, десятками выбрасывают трупы через границу», — заявил Лукашенко, его слова прозвучали в эфире «Россия 24»

Проблемы безопасности на границах Белоруссии стали предметом международного внимания в последние месяцы, особенно в свете напряженности в отношениях между Белоруссией и соседними странами Евросоюза. Ранее происходили инциденты, связанные с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Польшей и Литвой.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность по поводу обстановки на западных границах страны. Он поднял этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая проходила в Кремле. «Тяжелая ситуация (на западных границах Белоруссии — прим. URA.RU). Больше всего меня волнует политика польского руководства, зачем эта конфронтация? Литовцы, латыши, во-первых, десятками выбрасывают трупы через границу», — заявил Лукашенко, его слова прозвучали в эфире «Россия 24» Проблемы безопасности на границах Белоруссии стали предметом международного внимания в последние месяцы, особенно в свете напряженности в отношениях между Белоруссией и соседними странами Евросоюза. Ранее происходили инциденты, связанные с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Польшей и Литвой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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