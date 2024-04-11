Лукашенко пожаловался Путину на ситуацию на западе Белоруссии

11 апреля 2024 в 23:49 Размер текста - 17 +

Лукашенко отметил проблемы на границе Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность по поводу обстановки на западных границах страны. Он поднял этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая проходила в Кремле. «Тяжелая ситуация (на западных границах Белоруссии — прим. URA.RU). Больше всего меня волнует политика польского руководства, зачем эта конфронтация? Литовцы, латыши, во-первых, десятками выбрасывают трупы через границу», — заявил Лукашенко, его слова прозвучали в эфире «Россия 24» Проблемы безопасности на границах Белоруссии стали предметом международного внимания в последние месяцы, особенно в свете напряженности в отношениях между Белоруссией и соседними странами Евросоюза. Ранее происходили инциденты, связанные с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Польшей и Литвой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность по поводу обстановки на западных границах страны. Он поднял этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая проходила в Кремле. «Тяжелая ситуация (на западных границах Белоруссии — прим. URA.RU). Больше всего меня волнует политика польского руководства, зачем эта конфронтация? Литовцы, латыши, во-первых, десятками выбрасывают трупы через границу», — заявил Лукашенко, его слова прозвучали в эфире «Россия 24» Проблемы безопасности на границах Белоруссии стали предметом международного внимания в последние месяцы, особенно в свете напряженности в отношениях между Белоруссией и соседними странами Евросоюза. Ранее происходили инциденты, связанные с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Польшей и Литвой.