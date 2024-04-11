На водохранилищах Казахстана, откуда вода идет в Курган, уменьшили сброс

На Каратомарском и Верхне-Тобольском водохранилищах Казахстана, которые влияют на паводковую обстановку в Курганской области, фиксируют уменьшение сброса и притока воды. Эта информация опубликована в telegram-канале «Наш Костанай».
«По состоянию на 20:00 приток в Каратомарское водохранилище уменьшился до 537,5 кубометра в секунду. Сброс уменьшен до 350 кубометров в секунду (несколькими днями ранее он составлял 2000 единиц — прим. URA.RU)», — написано в мессенджере. На Верхне-Тобольском водохранилище также зафиксировано снижение притока и сброса до 200 (было 1000 кубометров в секунду).
Казахстанские водохранилища ежедневно снижают сбросы. При этом полностью пропуск воды невозможно остановить, сообщал глава отдела госконтроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев. Подробнее о паводковой обстановке в Курганской области узнает из онлайн-трансляции URA.RU.
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На Каратомарском и Верхне-Тобольском водохранилищах Казахстана, которые влияют на паводковую обстановку в Курганской области, фиксируют уменьшение сброса и притока воды. Эта информация опубликована в telegram-канале «Наш Костанай». «По состоянию на 20:00 приток в Каратомарское водохранилище уменьшился до 537,5 кубометра в секунду. Сброс уменьшен до 350 кубометров в секунду (несколькими днями ранее он составлял 2000 единиц — прим. URA.RU)», — написано в мессенджере. На Верхне-Тобольском водохранилище также зафиксировано снижение притока и сброса до 200 (было 1000 кубометров в секунду). Казахстанские водохранилища ежедневно снижают сбросы. При этом полностью пропуск воды невозможно остановить, сообщал глава отдела госконтроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев. Подробнее о паводковой обстановке в Курганской области узнает из онлайн-трансляции URA.RU.