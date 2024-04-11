11 апреля 2024

На водохранилищах Казахстана, откуда вода идет в Курган, уменьшили сброс

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорость сброса из казахстанских водохранилищ в реку Тобол снижают ежедневно
Скорость сброса из казахстанских водохранилищ в реку Тобол снижают ежедневно Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

На Каратомарском и Верхне-Тобольском водохранилищах Казахстана, которые влияют на паводковую обстановку в Курганской области, фиксируют уменьшение сброса и притока воды. Эта информация опубликована в telegram-канале «Наш Костанай».

«По состоянию на 20:00 приток в Каратомарское водохранилище уменьшился до 537,5 кубометра в секунду. Сброс уменьшен до 350 кубометров в секунду (несколькими днями ранее он составлял 2000 единиц — прим. URA.RU)», — написано в мессенджере. На Верхне-Тобольском водохранилище также зафиксировано снижение притока и сброса до 200 (было 1000 кубометров в секунду).

Казахстанские водохранилища ежедневно снижают сбросы. При этом полностью пропуск воды невозможно остановить, сообщал глава отдела госконтроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев. Подробнее о паводковой обстановке в Курганской области узнает из онлайн-трансляции URA.RU.

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На Каратомарском и Верхне-Тобольском водохранилищах Казахстана, которые влияют на паводковую обстановку в Курганской области, фиксируют уменьшение сброса и притока воды. Эта информация опубликована в telegram-канале «Наш Костанай». «По состоянию на 20:00 приток в Каратомарское водохранилище уменьшился до 537,5 кубометра в секунду. Сброс уменьшен до 350 кубометров в секунду (несколькими днями ранее он составлял 2000 единиц — прим. URA.RU)», — написано в мессенджере. На Верхне-Тобольском водохранилище также зафиксировано снижение притока и сброса до 200 (было 1000 кубометров в секунду). Казахстанские водохранилища ежедневно снижают сбросы. При этом полностью пропуск воды невозможно остановить, сообщал глава отдела госконтроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев. Подробнее о паводковой обстановке в Курганской области узнает из онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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