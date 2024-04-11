Советник Пушилина раскрыл, чем важен Часов Яр для ВС РФ

Кимаковский: взятие Часов Яра откроет путь на Славянск

12 апреля 2024 в 04:05 Размер текста - 17 +

Взятие Часов Яра позволит ВС РФ дойти до Славянска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие ВС РФ Часов Яра в ДНР открывает стратегическое направление на Славянск, где ожидается серьезное сопротивление со стороны противника. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. «При освобождении Часова Яра открывается направление на Константиновку, направление на самую важную, наверное, для нас агломерацию, это — Славянск», — заявил Кимаковский РИА Новости. Он подчеркнул, что когда ВС РФ удастся подойти к Славянску, тогда противник попытается оказать серьезное сопротивление, поскольку Славянск — это «легенда». То, с чего начиналась Русская весна Славянск имеет особое значение для ДНР, так как он ассоциируется с началом «Русской весны» и имеет большую символическую и историческую ценность. Ожидается, что приближение к этому городу вызовет усиление оборонительных действий со стороны украинских войск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взятие ВС РФ Часов Яра в ДНР открывает стратегическое направление на Славянск, где ожидается серьезное сопротивление со стороны противника. Об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. «При освобождении Часова Яра открывается направление на Константиновку, направление на самую важную, наверное, для нас агломерацию, это — Славянск», — заявил Кимаковский РИА Новости. Он подчеркнул, что когда ВС РФ удастся подойти к Славянску, тогда противник попытается оказать серьезное сопротивление, поскольку Славянск — это «легенда». То, с чего начиналась Русская весна Славянск имеет особое значение для ДНР, так как он ассоциируется с началом «Русской весны» и имеет большую символическую и историческую ценность. Ожидается, что приближение к этому городу вызовет усиление оборонительных действий со стороны украинских войск.