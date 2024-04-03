Военкор Чаленко: Часов Яр откроет путь для освобождения севера ДНР

04 апреля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Потеря Часов Яра дестабилизирует моральное состояние ВСУ, заявил Александр Чаленко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие города Часов Яр (Бахмутский (Артемовский) район) подготовит для российской армии почву для освобождения от украинских нацистов севера ДНР. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру», находящийся сейчас в Донецке, Александр Чаленко. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» заявил, что российской армии осталось 650 метров до Часова Яра. Десант продолжает прорыв обороны ВСУ. Позже первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что расстояние сократилось уже до 500 метров. Город с 2014 года являлся важным логистическим хабом для ВСУ. В конце марта 2024 года украинское командование перебрасывало туда для усиления обороны дополнительные подразделения. Новость по теме Главное о СВО к вечеру 31 марта: главком ВСУ Сырский солгал об успехах украинских военных «Если мы возьмем Часов Яр, то сразу начнем продвигаться к городам Константиновка и Дружковка (Краматорский район Донецкой области). Константиновка — это последняя крепость на пути к Краматорску и Славянску. По большому счету мы готовим почву для освобождения севера ДНР (Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск). Также падение Часов Яра — это очень сильный моральный удар по ВСУ, их авторитету и, естественно, по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Потому что потеря Авдеевки, Марьинки (города в Покровском районе Донецкой области), а теперь еще и Часов Яра убеждает Запад и граждан Украины в провальных действиях ВСУ. Реальность показывает, что практически каждый месяц они теряют важные позиции и это очень важно. Враг будет находиться в депрессии с отсутствием воли к сопротивлению», — объяснил Александр Чаленко. По словам военкора, если при наступлении на Часов Яр российская армия будет использовать тактику, которая применялась в Авдеевке, то город будет освобожден за два-три дня. «Опыт Авдеевки показал, что есть тактика, при которой мы буквально через два-три дня освобождаем город. Если сейчас, подойдя к Часов Яру, армия РФ опять начнет метелить ВСУ ФАБ-500 и ФАБ-1500 (авиационные бомбы с фугасной боеголовкой), то все. Это значит, что два-три дня и все закончится. После этого должна последовать отработка Константиновки и так далее на север», — отметил Чаленко.



Также в беседе с URA.RU ополченец первой волны ДНР, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 год), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин рассказал, что при отступлении из Часов Яра украинская армия может подорвать мосты. «Канал Северский Донец — Донбасс, который протекает вдоль будущей линии фронта, станет естественной преградой между российской армией и ВСУ. Пусть он и небольшой, но тем не менее. Я уверен, что противник подорвет все мосты отступая, и нам придется под огнем возводить какие-то понтонные преграды и самодельные мосты, чтобы передвинуться на тот берег», — добавил он. В мае 2023 года, покидая Бахмут (Артемовск), ВСУ перешли в Часов Яр. Тогда подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что город станет новой точкой украинской обороны. По словам URA.RU исполнительного директора «Союза добровольцев Донбасса», министра госбезопасности ДНР (2014—2015 год), Героя ДНР, полковника запаса Андрея Пинчука, ВСУ будут пытаться вернуть Бахмут, чтобы сделать прорыв в российском направлении в районе Горловки, Углегорска, Донецка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взятие города Часов Яр (Бахмутский (Артемовский) район) подготовит для российской армии почву для освобождения от украинских нацистов севера ДНР. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру», находящийся сейчас в Донецке, Александр Чаленко. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» заявил, что российской армии осталось 650 метров до Часова Яра. Десант продолжает прорыв обороны ВСУ. Позже первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что расстояние сократилось уже до 500 метров. Город с 2014 года являлся важным логистическим хабом для ВСУ. В конце марта 2024 года украинское командование перебрасывало туда для усиления обороны дополнительные подразделения. «Если мы возьмем Часов Яр, то сразу начнем продвигаться к городам Константиновка и Дружковка (Краматорский район Донецкой области). Константиновка — это последняя крепость на пути к Краматорску и Славянску. По большому счету мы готовим почву для освобождения севера ДНР (Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск). Также падение Часов Яра — это очень сильный моральный удар по ВСУ, их авторитету и, естественно, по президенту Украины Владимиру Зеленскому. Потому что потеря Авдеевки, Марьинки (города в Покровском районе Донецкой области), а теперь еще и Часов Яра убеждает Запад и граждан Украины в провальных действиях ВСУ. Реальность показывает, что практически каждый месяц они теряют важные позиции и это очень важно. Враг будет находиться в депрессии с отсутствием воли к сопротивлению», — объяснил Александр Чаленко. По словам военкора, если при наступлении на Часов Яр российская армия будет использовать тактику, которая применялась в Авдеевке, то город будет освобожден за два-три дня. «Опыт Авдеевки показал, что есть тактика, при которой мы буквально через два-три дня освобождаем город. Если сейчас, подойдя к Часов Яру, армия РФ опять начнет метелить ВСУ ФАБ-500 и ФАБ-1500 (авиационные бомбы с фугасной боеголовкой), то все. Это значит, что два-три дня и все закончится. После этого должна последовать отработка Константиновки и так далее на север», — отметил Чаленко. Также в беседе с URA.RU ополченец первой волны ДНР, командир добровольческого отряда «Варяг» (2014—2015 год), старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин рассказал, что при отступлении из Часов Яра украинская армия может подорвать мосты. «Канал Северский Донец — Донбасс, который протекает вдоль будущей линии фронта, станет естественной преградой между российской армией и ВСУ. Пусть он и небольшой, но тем не менее. Я уверен, что противник подорвет все мосты отступая, и нам придется под огнем возводить какие-то понтонные преграды и самодельные мосты, чтобы передвинуться на тот берег», — добавил он. В мае 2023 года, покидая Бахмут (Артемовск), ВСУ перешли в Часов Яр. Тогда подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявлял, что город станет новой точкой украинской обороны. По словам URA.RU исполнительного директора «Союза добровольцев Донбасса», министра госбезопасности ДНР (2014—2015 год), Героя ДНР, полковника запаса Андрея Пинчука, ВСУ будут пытаться вернуть Бахмут, чтобы сделать прорыв в российском направлении в районе Горловки, Углегорска, Донецка.