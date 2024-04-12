В Кургане простятся с погибшим на СВО ямальским добровольцем

12 апреля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Доброволец из ЯНАО погиб при исполнении воинского долга на СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Курганской области состоится прощание с военнослужащим из Муравленко Дмитрием Хлызовым. Об этом сообщили в официальном telegram-канале муравленковской администрации. «В Муравленко Дмитрий работал в производственной сфере. Добровольно заключил контракт с Министерством Российской Федерации. Он отважно защищал нашу Родину, до конца оставался верен присяге», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что в столице Ямала объявили сбор посылок для участников спецоперации. Груз с поддержкой для нескольких батальонов отправят в зону боевых действий 14 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области состоится прощание с военнослужащим из Муравленко Дмитрием Хлызовым. Об этом сообщили в официальном telegram-канале муравленковской администрации. «В Муравленко Дмитрий работал в производственной сфере. Добровольно заключил контракт с Министерством Российской Федерации. Он отважно защищал нашу Родину, до конца оставался верен присяге», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что в столице Ямала объявили сбор посылок для участников спецоперации. Груз с поддержкой для нескольких батальонов отправят в зону боевых действий 14 апреля.