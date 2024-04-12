В Кургане простятся с погибшим на СВО ямальским добровольцем

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Доброволец из ЯНАО погиб при исполнении воинского долга на СВО Фото:

В Курганской области состоится прощание с военнослужащим из Муравленко Дмитрием Хлызовым. Об этом сообщили в официальном telegram-канале муравленковской администрации.

«В Муравленко Дмитрий работал в производственной сфере. Добровольно заключил контракт с Министерством Российской Федерации. Он отважно защищал нашу Родину, до конца оставался верен присяге», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в столице Ямала объявили сбор посылок для участников спецоперации. Груз с поддержкой для нескольких батальонов отправят в зону боевых действий 14 апреля.

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В Курганской области состоится прощание с военнослужащим из Муравленко Дмитрием Хлызовым. Об этом сообщили в официальном telegram-канале муравленковской администрации. «В Муравленко Дмитрий работал в производственной сфере. Добровольно заключил контракт с Министерством Российской Федерации. Он отважно защищал нашу Родину, до конца оставался верен присяге», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что в столице Ямала объявили сбор посылок для участников спецоперации. Груз с поддержкой для нескольких батальонов отправят в зону боевых действий 14 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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