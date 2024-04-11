11 апреля 2024

Автомобилисты пытались спасти школьника, на которого рухнула плита в Ирбите

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, подъемный кран, дорожные рабочие, дорожные плиты, бетонная плита
Мальчика пытались спасти многие, но он погиб (архивное фото) Фото:

Школьника, погибшего под рухнувшей бетонной плитой в Ирбите (Свердловская область), пытались спасти проезжавшие мимо автомобилисты. Подробности трагедии URA.RU рассказал один из местных жителей, который оказался на месте событий.

«Когда на мальчика рухнула плита, его брат побежал домой и позвал родителей. Те прибежали, отец стал останавливать все проезжающие мимо машины. Водители выбегали и они все вместе пытались поднять плиту, чтобы освободить мальчишку. И подняли еще до приезда спасателей, но ребенок был мертв. Отец держал его на руках и кричал, а на маму было больно смотреть, она едва стояла на ногах», — описал страшную сцену очевидец.

Школьник погиб 11 апреля на месте недостроя. Ранее там разобрали объект и сложили стройматериалы в одном месте, чтобы позже убрать. Несколько мальчиков пришли на опасное место и устроили опасные игры среди бетонных блоков. По неподтвержденной информации, один из них забрался под плиту, а другой стал на ней прыгать. В этот момент блок и рухнул на ребенка.

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Школьника, погибшего под рухнувшей бетонной плитой в Ирбите (Свердловская область), пытались спасти проезжавшие мимо автомобилисты. Подробности трагедии URA.RU рассказал один из местных жителей, который оказался на месте событий. «Когда на мальчика рухнула плита, его брат побежал домой и позвал родителей. Те прибежали, отец стал останавливать все проезжающие мимо машины. Водители выбегали и они все вместе пытались поднять плиту, чтобы освободить мальчишку. И подняли еще до приезда спасателей, но ребенок был мертв. Отец держал его на руках и кричал, а на маму было больно смотреть, она едва стояла на ногах», — описал страшную сцену очевидец. Школьник погиб 11 апреля на месте недостроя. Ранее там разобрали объект и сложили стройматериалы в одном месте, чтобы позже убрать. Несколько мальчиков пришли на опасное место и устроили опасные игры среди бетонных блоков. По неподтвержденной информации, один из них забрался под плиту, а другой стал на ней прыгать. В этот момент блок и рухнул на ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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