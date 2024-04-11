Автомобилисты пытались спасти школьника, на которого рухнула плита в Ирбите

12 апреля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Мальчика пытались спасти многие, но он погиб (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Школьника, погибшего под рухнувшей бетонной плитой в Ирбите (Свердловская область), пытались спасти проезжавшие мимо автомобилисты. Подробности трагедии URA.RU рассказал один из местных жителей, который оказался на месте событий. «Когда на мальчика рухнула плита, его брат побежал домой и позвал родителей. Те прибежали, отец стал останавливать все проезжающие мимо машины. Водители выбегали и они все вместе пытались поднять плиту, чтобы освободить мальчишку. И подняли еще до приезда спасателей, но ребенок был мертв. Отец держал его на руках и кричал, а на маму было больно смотреть, она едва стояла на ногах», — описал страшную сцену очевидец. Школьник погиб 11 апреля на месте недостроя. Ранее там разобрали объект и сложили стройматериалы в одном месте, чтобы позже убрать. Несколько мальчиков пришли на опасное место и устроили опасные игры среди бетонных блоков. По неподтвержденной информации, один из них забрался под плиту, а другой стал на ней прыгать. В этот момент блок и рухнул на ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьника, погибшего под рухнувшей бетонной плитой в Ирбите (Свердловская область), пытались спасти проезжавшие мимо автомобилисты. Подробности трагедии URA.RU рассказал один из местных жителей, который оказался на месте событий. «Когда на мальчика рухнула плита, его брат побежал домой и позвал родителей. Те прибежали, отец стал останавливать все проезжающие мимо машины. Водители выбегали и они все вместе пытались поднять плиту, чтобы освободить мальчишку. И подняли еще до приезда спасателей, но ребенок был мертв. Отец держал его на руках и кричал, а на маму было больно смотреть, она едва стояла на ногах», — описал страшную сцену очевидец. Школьник погиб 11 апреля на месте недостроя. Ранее там разобрали объект и сложили стройматериалы в одном месте, чтобы позже убрать. Несколько мальчиков пришли на опасное место и устроили опасные игры среди бетонных блоков. По неподтвержденной информации, один из них забрался под плиту, а другой стал на ней прыгать. В этот момент блок и рухнул на ребенка.