Автомобилисты пытались спасти школьника, на которого рухнула плита в Ирбите

Школьника, погибшего под рухнувшей бетонной плитой в Ирбите (Свердловская область), пытались спасти проезжавшие мимо автомобилисты. Подробности трагедии URA.RU рассказал один из местных жителей, который оказался на месте событий.
«Когда на мальчика рухнула плита, его брат побежал домой и позвал родителей. Те прибежали, отец стал останавливать все проезжающие мимо машины. Водители выбегали и они все вместе пытались поднять плиту, чтобы освободить мальчишку. И подняли еще до приезда спасателей, но ребенок был мертв. Отец держал его на руках и кричал, а на маму было больно смотреть, она едва стояла на ногах», — описал страшную сцену очевидец.
Школьник погиб 11 апреля на месте недостроя. Ранее там разобрали объект и сложили стройматериалы в одном месте, чтобы позже убрать. Несколько мальчиков пришли на опасное место и устроили опасные игры среди бетонных блоков. По неподтвержденной информации, один из них забрался под плиту, а другой стал на ней прыгать. В этот момент блок и рухнул на ребенка.
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