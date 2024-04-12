Уровень воды в Орске опустился ниже критической точки: последние новости о наводнении

Глава Орска сообщил о снижении уровня воды в городе ниже критического значения

12 апреля 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

В Орске 5,1 тысяч жилых домов остаются под водой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Ситуация с наводнениями в российских регионах остается напряженной. В частности, уровень воды в реке Урал достиг показателя в 1120 сантиметров в Оренбурге, что привело к эвакуации более 10,7 тысяч человек, включая двух тысяч детей. URA.RU приводит последние новости о ситуации к этому моменту. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг отметки 1120 сантиметров. Ожидается, что в течение следующих двух дней он начнет понижаться.

Замглавы города рассказал, что уровень воды в Орске начнет уменьшаться в ближайшие дни — до 14 апреля.

В результате наводнения в Оренбургской области было эвакуировано свыше 10,7 тысяч человек. В это число входит две тысячи детей.

В Орске за сутки было освобождено от воды 800 жилых домов, при этом еще 5,1 тысячи домовладений остаются под водой. Уровень воды в реке Урал в Орске за сутки упал на 184 сантиметра и составил 673 сантиметра, ниже критического уровня.

Пострадавшим от наводнения в Оренбургской области уже было выплачено более 69 миллионов рублей. Уровень воды в селе Каминском Куртамышского округа Курганской области за ночь увеличился на 140 сантиметров, достигнув отметки в 743 сантиметра. В связи с этим начата эвакуация жителей.

В Курганской области под водой находятся 205 жилых домов. Также затоплено 320 приусадебных участков и 7 участков дорог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ситуация с наводнениями в российских регионах остается напряженной. В частности, уровень воды в реке Урал достиг показателя в 1120 сантиметров в Оренбурге, что привело к эвакуации более 10,7 тысяч человек, включая двух тысяч детей. URA.RU приводит последние новости о ситуации к этому моменту.