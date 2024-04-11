Курганец показал, как дома и поля в селе Куртамышского округа уходят под воду. Видео

12 апреля 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Уровень Тобола в селе в Куртамышском округе поднялся на 140 сантиметров за сутки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Житель села Каминское Куртамышского округа (Курганская область), где проходит эвакуация, показал, как территория огорода на участке его дома уходит под воду из-за подъема уровня реки Тобол. О масштабах подтоплений он сообщил редакции URA.RU, отправив видеоматериалы с места в селе. «Вот так вот у нас тут все выглядит. Огород у дома тут у нас затоплен, такая „красота“. Еще и дожди пошли сегодня», — делится местный житель. На кадрах видно, как Тобол, который прирос за сутки более чем на метр в районе села Куртамышского округа, покрывает водой поля, огороды и некоторые частные дома жителей поселка. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в селе Каминском Куртамышского округа Курганской области за ночь увеличился на 140 сантиметров, достигнув отметки в 743 сантиметра. Отмечается, что в связи с этим была начата эвакуация жителей. В этом году власти прогнозируют сильнейшее наводнение. Вода в Тоболе, по сведениям главы региона Вадима Шумкова, может превысить отметку 11 метров. Из-за угрозы паводка в регионе был введен режим ЧС. О других событиях, связанных с половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель села Каминское Куртамышского округа (Курганская область), где проходит эвакуация, показал, как территория огорода на участке его дома уходит под воду из-за подъема уровня реки Тобол. О масштабах подтоплений он сообщил редакции URA.RU, отправив видеоматериалы с места в селе. «Вот так вот у нас тут все выглядит. Огород у дома тут у нас затоплен, такая „красота“. Еще и дожди пошли сегодня», — делится местный житель. На кадрах видно, как Тобол, который прирос за сутки более чем на метр в районе села Куртамышского округа, покрывает водой поля, огороды и некоторые частные дома жителей поселка. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в селе Каминском Куртамышского округа Курганской области за ночь увеличился на 140 сантиметров, достигнув отметки в 743 сантиметра. Отмечается, что в связи с этим была начата эвакуация жителей. В этом году власти прогнозируют сильнейшее наводнение. Вода в Тоболе, по сведениям главы региона Вадима Шумкова, может превысить отметку 11 метров. Из-за угрозы паводка в регионе был введен режим ЧС. О других событиях, связанных с половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.