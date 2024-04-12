Пилоты «Ямала» подверглись лазерной атаке на подлете к Тюмени

Несмотря на инцидент, борт успешно приземлился
Самолет авиакомпании «Ямал», который следовал по маршруту «Сочи — Тюмень», при подлете к конечной точке подвергся лазерной атаке. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«11.04.2024 в 21.15 (мск) Тюмень, а/п Рощино. После посадки экипаж доложил, что на высоте 1600 футов в 4 милях от торца взлетно-посадочной полосы кабину осветили зеленым лазером», — говорится в сообщении.
Известно, что самолет успешно приземлился. Рейс выполняла машина Airbus A-320. Эксплуатантом является АО «АТК «Ямал».
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