Пилоты «Ямала» подверглись лазерной атаке на подлете к Тюмени

При подлете к Тюмени пилотов самолета из Сочи ослепило лазером
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Суперджет авиакомпании "Ямал". Екатеринбург, авиакомпания ямал, трап, ssj100, суперджет
Несмотря на инцидент, борт успешно приземлился Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал», который следовал по маршруту «Сочи — Тюмень», при подлете к конечной точке подвергся лазерной атаке. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«11.04.2024 в 21.15 (мск) Тюмень, а/п Рощино. После посадки экипаж доложил, что на высоте 1600 футов в 4 милях от торца взлетно-посадочной полосы кабину осветили зеленым лазером», — говорится в сообщении.

Известно, что самолет успешно приземлился. Рейс выполняла машина Airbus A-320. Эксплуатантом является АО «АТК «Ямал».

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Самолет авиакомпании «Ямал», который следовал по маршруту «Сочи — Тюмень», при подлете к конечной точке подвергся лазерной атаке. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «11.04.2024 в 21.15 (мск) Тюмень, а/п Рощино. После посадки экипаж доложил, что на высоте 1600 футов в 4 милях от торца взлетно-посадочной полосы кабину осветили зеленым лазером», — говорится в сообщении. Известно, что самолет успешно приземлился. Рейс выполняла машина Airbus A-320. Эксплуатантом является АО «АТК «Ямал».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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