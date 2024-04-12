Пилоты «Ямала» подверглись лазерной атаке на подлете к Тюмени

При подлете к Тюмени пилотов самолета из Сочи ослепило лазером

12 апреля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Несмотря на инцидент, борт успешно приземлился Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет авиакомпании «Ямал», который следовал по маршруту «Сочи — Тюмень», при подлете к конечной точке подвергся лазерной атаке. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «11.04.2024 в 21.15 (мск) Тюмень, а/п Рощино. После посадки экипаж доложил, что на высоте 1600 футов в 4 милях от торца взлетно-посадочной полосы кабину осветили зеленым лазером», — говорится в сообщении. Известно, что самолет успешно приземлился. Рейс выполняла машина Airbus A-320. Эксплуатантом является АО «АТК «Ямал». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет авиакомпании «Ямал», который следовал по маршруту «Сочи — Тюмень», при подлете к конечной точке подвергся лазерной атаке. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «11.04.2024 в 21.15 (мск) Тюмень, а/п Рощино. После посадки экипаж доложил, что на высоте 1600 футов в 4 милях от торца взлетно-посадочной полосы кабину осветили зеленым лазером», — говорится в сообщении. Известно, что самолет успешно приземлился. Рейс выполняла машина Airbus A-320. Эксплуатантом является АО «АТК «Ямал».