Потрясающие кадры устоявшего от наводнения курганского храма. Видео

12 апреля 2024 в 13:58 Размер текста - 17 +

Вода окружила храм Николая Чудотворца в селе Курганской области, как остров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Власти Курганской области показали видео устоявшего от наводнения храма Николая Чудотворца в селе Прорывное Звериноголовского муниципального округа. Кадрами видео с уцелевшим храмом в окружении воды правительство региона опубликовало в своем telegram-канале. «На видео — село Прорывное Звериноголовского округа, храм Николая Чудотворца не тронула вода. Она обошла его, как остров», — указано в канале правительства «Курганская область официально». На кадрах с вертолета видно, как многие дома в селе оказались затоплены из-за критического повышения уровня реки Тобол. Ранее URA.RU писало, что жилые дома в селе Прорывное, где уровень воды в реке Тоболе составил 10 метров, что выше неблагоприятной отметки более чем на метр, уходят под воду. Губернатор региона Вадим Шумков отмечал, что вода последовательно движется по течению на Курган. На данный момент из-за паводка по всей области объявлен режим ЧС. О других событиях, связанных с половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Курганской области показали видео устоявшего от наводнения храма Николая Чудотворца в селе Прорывное Звериноголовского муниципального округа. Кадрами видео с уцелевшим храмом в окружении воды правительство региона опубликовало в своем telegram-канале. «На видео — село Прорывное Звериноголовского округа, храм Николая Чудотворца не тронула вода. Она обошла его, как остров», — указано в канале правительства «Курганская область официально». На кадрах с вертолета видно, как многие дома в селе оказались затоплены из-за критического повышения уровня реки Тобол. Ранее URA.RU писало, что жилые дома в селе Прорывное, где уровень воды в реке Тоболе составил 10 метров, что выше неблагоприятной отметки более чем на метр, уходят под воду. Губернатор региона Вадим Шумков отмечал, что вода последовательно движется по течению на Курган. На данный момент из-за паводка по всей области объявлен режим ЧС. О других событиях, связанных с половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.