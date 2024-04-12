Кто из свердловчан выиграл машины в викторине «Опорный край» — список номеров

Машины получили 100 человек
новость из сюжетаВикторина «Опорный край» в Свердловской области
В екатеринбургском ККТ «Космос» назвали имена счастливчиков, которые стали обладателями 100 «Москвичей». Ведущим церемонии был шоумен Леонид Якубович. Онлайн-трансляцию вели журналисты ОТВ.
Выигрышные номера высвечивались на экране в зале «Космоса». Всего было разыграно 100 автомобилей. Список победителей:
- 1512456;
- 3816411;
- 1833700;
- 3489561;
- 1618753;
- 1934910;
- 2490626;
- 1843383;
- 1673376;
- 3267328;
- 3484167;
- 3285697;
- 2033539;
- 2448637;
- 3425693;
- 4406269;
- 2293600;
- 3815497;
- 3867958;
- 4518922;
- 2705025;
- 3685678;
- 3232738;
- 1577133;
- 4554962;
- 3131038;
- 2671195;
- 3902352;
- 1254870;
- 3039668;
- 4048147;
- 2959725;
- 3085134;
- 1471003;
- 4516473;
- 1927300;
- 3688143;
- 2441764;
- 3480003;
- 2452862;
- 3243909;
- 2033018;
- 2470616;
- 4279073;
- 1285911;
- 2915160;
- 2245113;
- 1499422;
- 2467973;
- 4514084;
- 2947053;
- 4420586;
- 2153014;
- 4273699;
- 2205770;
- 4234490;
- 2555739;
- 4166937;
- 4060015;
- 2945415;
- 3968305;
- 2251209;
- 2920968;
- 2437175;
- 1310922;
- 3788536;
- 2997421;
- 2009948;
- 2978916;
- 3842152;
- 2115110;
- 4320649;
- 2251665;
- 3029993;
- 3152978;
- 1626129;
- 1451035;
- 4080681;
- 2812369;
- 1548761;
- 1947376;
- 2891165;
- 4540301;
- 1529125;
- 4407991;
- 4531180;
- 2934177;
- 2522143;
- 2946760;
- 1355508;
- 1771508;
- 3131892;
- 3378686;
- 4014425;
- 3207128;
- 2444800;
- 3080333;
- 4285552;
- 1415323;
- 2880997.
Кроме «Москвичей» на викторине было разыграно 45 квартир, 2000 смартфонов и 20 раритетных мотоциклов «Урал» (URA.RU подготовило список победителей). За ходом мероприятия агентство следило в онлайн-трансляции.
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