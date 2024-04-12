Кто из свердловчан выиграл машины в викторине «Опорный край» — список номеров

В викторине «Опорный край» раздали 100 «Москвичей»
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Показ «Москвича» для розыгрыша. Екатеринбург, москвич 3
Машины получили 100 человек Фото:
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Викторина «Опорный край» в Свердловской области

В екатеринбургском ККТ «Космос» назвали имена счастливчиков, которые стали обладателями 100 «Москвичей». Ведущим церемонии был шоумен Леонид Якубович. Онлайн-трансляцию вели журналисты ОТВ.

Выигрышные номера высвечивались на экране в зале «Космоса». Всего было разыграно 100 автомобилей. Список победителей:

  • 1512456;
  • 3816411;
  • 1833700;
  • 3489561;
  • 1618753;
  • 1934910;
  • 2490626;
  • 1843383;
  • 1673376;
  • 3267328;
  • 3484167;
  • 3285697;
  • 2033539;
  • 2448637;
  • 3425693;
  • 4406269;
  • 2293600;
  • 3815497;
  • 3867958;
  • 4518922;
  • 2705025;
  • 3685678;
  • 3232738;
  • 1577133;
  • 4554962;
  • 3131038;
  • 2671195;
  • 3902352;
  • 1254870;
  • 3039668;
  • 4048147;
  • 2959725;
  • 3085134;
  • 1471003;
  • 4516473;
  • 1927300;
  • 3688143;
  • 2441764;
  • 3480003;
  • 2452862;
  • 3243909;
  • 2033018;
  • 2470616;
  • 4279073;
  • 1285911;
  • 2915160;
  • 2245113;
  • 1499422;
  • 2467973;
  • 4514084;
  • 2947053;
  • 4420586;
  • 2153014;
  • 4273699;
  • 2205770;
  • 4234490;
  • 2555739;
  • 4166937;
  • 4060015;
  • 2945415;
  • 3968305;
  • 2251209;
  • 2920968;
  • 2437175;
  • 1310922;
  • 3788536;
  • 2997421;
  • 2009948;
  • 2978916;
  • 3842152;
  • 2115110;
  • 4320649;
  • 2251665;
  • 3029993;
  • 3152978;
  • 1626129;
  • 1451035;
  • 4080681;
  • 2812369;
  • 1548761;
  • 1947376;
  • 2891165;
  • 4540301;
  • 1529125;
  • 4407991;
  • 4531180;
  • 2934177;
  • 2522143;
  • 2946760;
  • 1355508;
  • 1771508;
  • 3131892;
  • 3378686;
  • 4014425;
  • 3207128;
  • 2444800;
  • 3080333;
  • 4285552;
  • 1415323;
  • 2880997.

Кроме «Москвичей» на викторине было разыграно 45 квартир, 2000 смартфонов и 20 раритетных мотоциклов «Урал» (URA.RU подготовило список победителей). За ходом мероприятия агентство следило в онлайн-трансляции.

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В екатеринбургском ККТ «Космос» назвали имена счастливчиков, которые стали обладателями 100 «Москвичей». Ведущим церемонии был шоумен Леонид Якубович. Онлайн-трансляцию вели журналисты ОТВ. Выигрышные номера высвечивались на экране в зале «Космоса». Всего было разыграно 100 автомобилей. Список победителей: Кроме «Москвичей» на викторине было разыграно 45 квартир, 2000 смартфонов и 20 раритетных мотоциклов «Урал» (URA.RU подготовило список победителей). За ходом мероприятия агентство следило в онлайн-трансляции.
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