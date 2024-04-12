Кто выиграл квартиры на викторине «Опорный край» — список номеров

В викторине «Опорный край» раздали все квартиры

12 апреля 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Квартиры победителей находятся в разных районах Екатеринбурга и В.Пышмы Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области На финале викторины «Опорный край» в Екатеринбурге раздали все квартиры. Во время онлайн-трансляции на «Областном телевидении» были озвучены номера победителей. Всего было разыграно 45 однокомнатных квартир и квартир студий. Как писало URA.RU, жилплощади с чистовой отделкой ждут своих новых хозяев в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Обладателями квартир стали: номер — 3542097 номер — 4006265 номер — 3097377 номер — 3145482 номер — 2700378 номер — 2589969 номер — 2604075 номер — 3680060 номер — 1820077 номер — 4545509 номер — 4571883 номер — 3620821 номер — 3155212 номер — 3156308 номер — 4019804 номер — 2192722 номер — 1959839 номер — 2848640 номер — 2775719 номер — 4383013 номер — 1488608 номер — 1734410 номер — 1567277 номер — 2801990 номер — 1557710 номер — 2364675 номер — 1887851 номер — 4308747 номер — 4616612 номер — 4112446 номер — 2861234 номер — 3492486 номер — 3372976 номер — 3030589 номер — 4598219 номер — 2825461 номер — 3776982 номер — 1471367 номер — 3949127 номер — 3940237 номер — 4328006 номер — 2689745 номер — 4107037 номер — 3586717 номер — 3823159 Также на «Опорном крае» разыгрывали 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Финал викторины проходил в ККТ «Космос». Церемонию вел знаменитый шоумен Леонид Якубович, URA.RU вело онлайн-трансляцию. Во время мероприятия с днем Космонавтики земляков поздравил летчик, Герой России Дамир Юсупов и другие известные свердловчане. В конце церемонии прошел праздничный концерт, на котором певец Андрей Державин спел свои лучшие хиты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На финале викторины «Опорный край» в Екатеринбурге раздали все квартиры. Во время онлайн-трансляции на «Областном телевидении» были озвучены номера победителей. Всего было разыграно 45 однокомнатных квартир и квартир студий. Как писало URA.RU, жилплощади с чистовой отделкой ждут своих новых хозяев в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Обладателями квартир стали: номер — 3542097 номер — 4006265 номер — 3097377 номер — 3145482 номер — 2700378 номер — 2589969 номер — 2604075 номер — 3680060 номер — 1820077 номер — 4545509 номер — 4571883 номер — 3620821 номер — 3155212 номер — 3156308 номер — 4019804 номер — 2192722 номер — 1959839 номер — 2848640 номер — 2775719 номер — 4383013 номер — 1488608 номер — 1734410 номер — 1567277 номер — 2801990 номер — 1557710 номер — 2364675 номер — 1887851 номер — 4308747 номер — 4616612 номер — 4112446 номер — 2861234 номер — 3492486 номер — 3372976 номер — 3030589 номер — 4598219 номер — 2825461 номер — 3776982 номер — 1471367 номер — 3949127 номер — 3940237 номер — 4328006 номер — 2689745 номер — 4107037 номер — 3586717 номер — 3823159 Также на «Опорном крае» разыгрывали 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Финал викторины проходил в ККТ «Космос». Церемонию вел знаменитый шоумен Леонид Якубович, URA.RU вело онлайн-трансляцию. Во время мероприятия с днем Космонавтики земляков поздравил летчик, Герой России Дамир Юсупов и другие известные свердловчане. В конце церемонии прошел праздничный концерт, на котором певец Андрей Державин спел свои лучшие хиты.