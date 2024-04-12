Кто выиграл квартиры на викторине «Опорный край» — список номеров

В викторине «Опорный край» раздали все квартиры
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Технический старт трамвайному движению в Академическом районе. Екатеринбург, академический район, недвижимость, продажа квартир, ипотека, многоквартирные дома, школа 79
Квартиры победителей находятся в разных районах Екатеринбурга и В.Пышмы Фото:
новость из сюжета
Викторина «Опорный край» в Свердловской области

На финале викторины «Опорный край» в Екатеринбурге раздали все квартиры. Во время онлайн-трансляции на «Областном телевидении» были озвучены номера победителей.

Всего было разыграно 45 однокомнатных квартир и квартир студий. Как писало URA.RU, жилплощади с чистовой отделкой ждут своих новых хозяев в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Обладателями квартир стали:

номер — 3542097

номер — 4006265

номер — 3097377

номер — 3145482

номер — 2700378

номер — 2589969

номер — 2604075

номер — 3680060

номер — 1820077

номер — 4545509

номер — 4571883

номер — 3620821

номер — 3155212

номер — 3156308

номер — 4019804

номер — 2192722

номер — 1959839

номер — 2848640

номер — 2775719

номер — 4383013

номер — 1488608

номер — 1734410

номер — 1567277

номер — 2801990

номер — 1557710

номер — 2364675

номер — 1887851

номер — 4308747

номер — 4616612

номер — 4112446

номер — 2861234

номер — 3492486

номер — 3372976

номер — 3030589

номер — 4598219

номер — 2825461

номер — 3776982

номер — 1471367

номер — 3949127

номер — 3940237

номер — 4328006

номер — 2689745

номер — 4107037

номер — 3586717

номер — 3823159

Также на «Опорном крае» разыгрывали 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Финал викторины проходил в ККТ «Космос». Церемонию вел знаменитый шоумен Леонид Якубович, URA.RU вело онлайн-трансляцию. Во время мероприятия с днем Космонавтики земляков поздравил летчик, Герой России Дамир Юсупов и другие известные свердловчане. В конце церемонии прошел праздничный концерт, на котором певец Андрей Державин спел свои лучшие хиты.

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На финале викторины «Опорный край» в Екатеринбурге раздали все квартиры. Во время онлайн-трансляции на «Областном телевидении» были озвучены номера победителей. Всего было разыграно 45 однокомнатных квартир и квартир студий. Как писало URA.RU, жилплощади с чистовой отделкой ждут своих новых хозяев в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Обладателями квартир стали: номер — 3542097 номер — 4006265 номер — 3097377 номер — 3145482 номер — 2700378 номер — 2589969 номер — 2604075 номер — 3680060 номер — 1820077 номер — 4545509 номер — 4571883 номер — 3620821 номер — 3155212 номер — 3156308 номер — 4019804 номер — 2192722 номер — 1959839 номер — 2848640 номер — 2775719 номер — 4383013 номер — 1488608 номер — 1734410 номер — 1567277 номер — 2801990 номер — 1557710 номер — 2364675 номер — 1887851 номер — 4308747 номер — 4616612 номер — 4112446 номер — 2861234 номер — 3492486 номер — 3372976 номер — 3030589 номер — 4598219 номер — 2825461 номер — 3776982 номер — 1471367 номер — 3949127 номер — 3940237 номер — 4328006 номер — 2689745 номер — 4107037 номер — 3586717 номер — 3823159 Также на «Опорном крае» разыгрывали 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Финал викторины проходил в ККТ «Космос». Церемонию вел знаменитый шоумен Леонид Якубович, URA.RU вело онлайн-трансляцию. Во время мероприятия с днем Космонавтики земляков поздравил летчик, Герой России Дамир Юсупов и другие известные свердловчане. В конце церемонии прошел праздничный концерт, на котором певец Андрей Державин спел свои лучшие хиты.
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