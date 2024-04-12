Кто выиграл квартиры на викторине «Опорный край» — список номеров

На финале викторины «Опорный край» в Екатеринбурге раздали все квартиры. Во время онлайн-трансляции на «Областном телевидении» были озвучены номера победителей.
Всего было разыграно 45 однокомнатных квартир и квартир студий. Как писало URA.RU, жилплощади с чистовой отделкой ждут своих новых хозяев в Екатеринбурге и Верхней Пышме. Обладателями квартир стали:
номер — 3542097
номер — 4006265
номер — 3097377
номер — 3145482
номер — 2700378
номер — 2589969
номер — 2604075
номер — 3680060
номер — 1820077
номер — 4545509
номер — 4571883
номер — 3620821
номер — 3155212
номер — 3156308
номер — 4019804
номер — 2192722
номер — 1959839
номер — 2848640
номер — 2775719
номер — 4383013
номер — 1488608
номер — 1734410
номер — 1567277
номер — 2801990
номер — 1557710
номер — 2364675
номер — 1887851
номер — 4308747
номер — 4616612
номер — 4112446
номер — 2861234
номер — 3492486
номер — 3372976
номер — 3030589
номер — 4598219
номер — 2825461
номер — 3776982
номер — 1471367
номер — 3949127
номер — 3940237
номер — 4328006
номер — 2689745
номер — 4107037
номер — 3586717
номер — 3823159
Также на «Опорном крае» разыгрывали 100 автомобилей, 20 мотоциклов «Урал» и 2000 смартфонов. Финал викторины проходил в ККТ «Космос». Церемонию вел знаменитый шоумен Леонид Якубович, URA.RU вело онлайн-трансляцию. Во время мероприятия с днем Космонавтики земляков поздравил летчик, Герой России Дамир Юсупов и другие известные свердловчане. В конце церемонии прошел праздничный концерт, на котором певец Андрей Державин спел свои лучшие хиты.
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