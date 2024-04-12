Курганские термы «Баден-Баден» временно закрылись из-за скорого перекрытия шоссе

12 апреля 2024 в 14:56 Размер текста - 17 +

Термальный курорт будет закрыт до мая в связи с реконструкцией Фото: Размик Закарян © URA.RU Курганский термальный курорт «Баден-Баден» временно закрылся из-за скорого перекрытия движения по шоссе Тюнина в связи с паводком. Гостепоток упадет на время, но при этом сам комплекс не пострадает от наводнения, так как находится вне зоны подтопления. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании в это время на объекте проведут реконструкцию. «Термы „Баден-Баден“ закрылись. Связано это с запланированной реконструкцией, в зону подтопления комплекс не попадает. Давно уже собирались ремонтировать палубу, хотели уходить в закрытие в мае, но из-за перекрытия Тюнина гостепоток упадет. Решили, что оптимально закрыться будет именно сейчас», — сообщили в пресс-службе терм. Также представители комплекса рассказали, что в будет обновлена палубу, там появятся новые VIP-комнаты и SPA-кабинет. Кроме семейных развлечений в «Баден-Баден» сделают упор в сторону взрослых вечеринок и праздников. Открытие планируется в мае 2024 года. Ранее URA.RU писало, что на шоссе Тюнина сотрудники ГИБДД частично перекрыли движение. Также сообщалось, что курганцы просили власти построить постоянный мост на затопляемом участке дороги. По их словам, из-за подтопления шоссе они оказываются отрезаны от Кургана, а дорога в объезд занимает много времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганский термальный курорт «Баден-Баден» временно закрылся из-за скорого перекрытия движения по шоссе Тюнина в связи с паводком. Гостепоток упадет на время, но при этом сам комплекс не пострадает от наводнения, так как находится вне зоны подтопления. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании в это время на объекте проведут реконструкцию. «Термы „Баден-Баден“ закрылись. Связано это с запланированной реконструкцией, в зону подтопления комплекс не попадает. Давно уже собирались ремонтировать палубу, хотели уходить в закрытие в мае, но из-за перекрытия Тюнина гостепоток упадет. Решили, что оптимально закрыться будет именно сейчас», — сообщили в пресс-службе терм. Также представители комплекса рассказали, что в будет обновлена палубу, там появятся новые VIP-комнаты и SPA-кабинет. Кроме семейных развлечений в «Баден-Баден» сделают упор в сторону взрослых вечеринок и праздников. Открытие планируется в мае 2024 года. Ранее URA.RU писало, что на шоссе Тюнина сотрудники ГИБДД частично перекрыли движение. Также сообщалось, что курганцы просили власти построить постоянный мост на затопляемом участке дороги. По их словам, из-за подтопления шоссе они оказываются отрезаны от Кургана, а дорога в объезд занимает много времени.