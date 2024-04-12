Власти собираются ввести новый налог в России

В правительстве собираются ввести туристический налог. Он будет трансформирован из курортного сбора. В планах — внести его в Госдуму весной этого года. Об этом сообщают источники, знакомые с вопросом.
«Фактически речь идет о передаче администрирования от коллективных средств размещения (КСР; отелей, гостевых домов и т. д.) в ФНС», — передают «Ведомости» информацию от источников. Закон в Госдуму планируется внести весной 2024 года. На данный момент идет обсуждение того, какой должна быть концепция налога.
Ранее, 14 февраля, туристический налог ввели на Бали. Теперь туристы будут оплачивать въезд на остров в размере 9,59 долларов на человека. Ассоциация туроператоров России (АТОР) уточнила, что налог можно будет оплатить в аэропорту.
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