Управление дорог «Южный Урал» составило карту с маршрутами объезда федеральных трасс в Курганской области на случай их подтопления и введения ограничения движения в период ЧС. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления.
«Маршрут объезда по федеральным автомобильным дорогам на случай подтопления и введения ограничения движения в период ЧС в Курганской области», — указано в сообщении. В данный момент ситуация на федеральных трассах региона спокойная.
На карте маршруты объезда изображены синим цветом, а красным отмечены участки с ограничением движения. Зеленым обозначены другие безопасные участки федеральных дорог.
Ранее URA.RU писало, что из-за паводка власти закрыли для движения несколько дорог в четырех муниципальных округах Курганской области. Для движения автотранспорта ограничены ряд межмуниципальных дорог в Звериноголовском, Каргапольском, Мишкинском и Целинном округах. Также сообщалось, что для курганцев подготовили и запустили интерактивную карту с перекрытыми из-за паводка дорогами. Данные на карте обновляются ежедневно.
Маршруты объезда федеральных дорог изображены на карте синим цветом
Фото: пресс-служба Упродор «Южный Урал»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Управление дорог «Южный Урал» составило карту с маршрутами объезда федеральных трасс в Курганской области на случай их подтопления и введения ограничения движения в период ЧС. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления. «Маршрут объезда по федеральным автомобильным дорогам на случай подтопления и введения ограничения движения в период ЧС в Курганской области», — указано в сообщении. В данный момент ситуация на федеральных трассах региона спокойная. На карте маршруты объезда изображены синим цветом, а красным отмечены участки с ограничением движения. Зеленым обозначены другие безопасные участки федеральных дорог. Ранее URA.RU писало, что из-за паводка власти закрыли для движения несколько дорог в четырех муниципальных округах Курганской области. Для движения автотранспорта ограничены ряд межмуниципальных дорог в Звериноголовском, Каргапольском, Мишкинском и Целинном округах. Также сообщалось, что для курганцев подготовили и запустили интерактивную карту с перекрытыми из-за паводка дорогами. Данные на карте обновляются ежедневно.