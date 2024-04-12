Как дальнобойщикам объехать Курганскую область, если из-за паводка перекроют дороги. Карта

Составлена карта объезда дорог Курганской области в период паводка
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Масленица для дальнобойщиков. Курган, фура, дальнобойщики, трасса, дпс, дорога, гаи, трасса иртыш, автодорога
Упрдор «Южный Урал» сделало карту с маршрутами объезда трасс Курганской области во время ЧС Фото:
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Управление дорог «Южный Урал» составило карту с маршрутами объезда федеральных трасс в Курганской области на случай их подтопления и введения ограничения движения в период ЧС. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления.

«Маршрут объезда по федеральным автомобильным дорогам на случай подтопления и введения ограничения движения в период ЧС в Курганской области», — указано в сообщении. В данный момент ситуация на федеральных трассах региона спокойная.

На карте маршруты объезда изображены синим цветом, а красным отмечены участки с ограничением движения. Зеленым обозначены другие безопасные участки федеральных дорог.

Ранее URA.RU писало, что из-за паводка власти закрыли для движения несколько дорог в четырех муниципальных округах Курганской области. Для движения автотранспорта ограничены ряд межмуниципальных дорог в Звериноголовском, Каргапольском, Мишкинском и Целинном округах. Также сообщалось, что для курганцев подготовили и запустили интерактивную карту с перекрытыми из-за паводка дорогами. Данные на карте обновляются ежедневно.

Маршруты объезда федеральных дорог изображены на карте синим цветом
Маршруты объезда федеральных дорог изображены на карте синим цветом
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Управление дорог «Южный Урал» составило карту с маршрутами объезда федеральных трасс в Курганской области на случай их подтопления и введения ограничения движения в период ЧС. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления. «Маршрут объезда по федеральным автомобильным дорогам на случай подтопления и введения ограничения движения в период ЧС в Курганской области», — указано в сообщении. В данный момент ситуация на федеральных трассах региона спокойная. На карте маршруты объезда изображены синим цветом, а красным отмечены участки с ограничением движения. Зеленым обозначены другие безопасные участки федеральных дорог. Ранее URA.RU писало, что из-за паводка власти закрыли для движения несколько дорог в четырех муниципальных округах Курганской области. Для движения автотранспорта ограничены ряд межмуниципальных дорог в Звериноголовском, Каргапольском, Мишкинском и Целинном округах. Также сообщалось, что для курганцев подготовили и запустили интерактивную карту с перекрытыми из-за паводка дорогами. Данные на карте обновляются ежедневно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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