Как дальнобойщикам объехать Курганскую область, если из-за паводка перекроют дороги. Карта

Составлена карта объезда дорог Курганской области в период паводка

12 апреля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Упрдор «Южный Урал» сделало карту с маршрутами объезда трасс Курганской области во время ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Управление дорог «Южный Урал» составило карту с маршрутами объезда федеральных трасс в Курганской области на случай их подтопления и введения ограничения движения в период ЧС. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления. «Маршрут объезда по федеральным автомобильным дорогам на случай подтопления и введения ограничения движения в период ЧС в Курганской области», — указано в сообщении. В данный момент ситуация на федеральных трассах региона спокойная. На карте маршруты объезда изображены синим цветом, а красным отмечены участки с ограничением движения. Зеленым обозначены другие безопасные участки федеральных дорог. Ранее URA.RU писало, что из-за паводка власти закрыли для движения несколько дорог в четырех муниципальных округах Курганской области. Для движения автотранспорта ограничены ряд межмуниципальных дорог в Звериноголовском, Каргапольском, Мишкинском и Целинном округах. Также сообщалось, что для курганцев подготовили и запустили интерактивную карту с перекрытыми из-за паводка дорогами. Данные на карте обновляются ежедневно. Маршруты объезда федеральных дорог изображены на карте синим цветом Фото: пресс-служба Упродор «Южный Урал» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управление дорог «Южный Урал» составило карту с маршрутами объезда федеральных трасс в Курганской области на случай их подтопления и введения ограничения движения в период ЧС. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления. «Маршрут объезда по федеральным автомобильным дорогам на случай подтопления и введения ограничения движения в период ЧС в Курганской области», — указано в сообщении. В данный момент ситуация на федеральных трассах региона спокойная. На карте маршруты объезда изображены синим цветом, а красным отмечены участки с ограничением движения. Зеленым обозначены другие безопасные участки федеральных дорог. Ранее URA.RU писало, что из-за паводка власти закрыли для движения несколько дорог в четырех муниципальных округах Курганской области. Для движения автотранспорта ограничены ряд межмуниципальных дорог в Звериноголовском, Каргапольском, Мишкинском и Целинном округах. Также сообщалось, что для курганцев подготовили и запустили интерактивную карту с перекрытыми из-за паводка дорогами. Данные на карте обновляются ежедневно.