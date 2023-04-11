В Магнитогорске создадут второго космического робота для МКС

12 апреля 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

«Брат» робота «Федора» отправится на МКС Фото: Илья Московец © URA.RU Инженеры компании «Андроидная техника» в Магнитогорске (Челябинская область) создадут второго космического робота вслед за машиной Skybot F-850. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, антропоморфного робота задействуют в экспериментах на МКС. «Инженеры магнитогорского предприятия „Андроидная техника“ по заказу ракетно-космической корпорации „Энергия“ создают „младшего брата робота Федора“ под названием Skybot F-850. Торсовый антропоморфный робот „Теледроид“ будет участвовать в научных экспериментах на модуле МЛМ МКС», — отметили в минпроме. Первоначально антропоморфного робота создали в рамках проекта «Созвездие» Фонда перспективных исследований. После передачи Роскосмосу его доработали. Машина совершила экспериментальный полет на корабле «Союз МС-14» и вернулась на Землю. В 2019 году робот впервые в мире среди роботов совершил полный цикл полета в космос. В настоящее время робота используют вне космического корабля. Космонавт Анна Кикина после возвращения на Землю надела экзоскелет, чтобы дистанционно управлять «Федором». Эксперименты в будущем позволят осваивать новые космические тела, планеты и их спутники, с помощью роботов.

Инженеры компании «Андроидная техника» в Магнитогорске (Челябинская область) создадут второго космического робота вслед за машиной Skybot F-850. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, антропоморфного робота задействуют в экспериментах на МКС. «Инженеры магнитогорского предприятия „Андроидная техника“ по заказу ракетно-космической корпорации „Энергия“ создают „младшего брата робота Федора“ под названием Skybot F-850. Торсовый антропоморфный робот „Теледроид“ будет участвовать в научных экспериментах на модуле МЛМ МКС», — отметили в минпроме. Первоначально антропоморфного робота создали в рамках проекта «Созвездие» Фонда перспективных исследований. После передачи Роскосмосу его доработали. Машина совершила экспериментальный полет на корабле «Союз МС-14» и вернулась на Землю. В 2019 году робот впервые в мире среди роботов совершил полный цикл полета в космос. В настоящее время робота используют вне космического корабля. Космонавт Анна Кикина после возвращения на Землю надела экзоскелет, чтобы дистанционно управлять «Федором». Эксперименты в будущем позволят осваивать новые космические тела, планеты и их спутники, с помощью роботов.