112: хозяином взорванного в Москве автомобиля оказался экс-сотрудник СБУ

Водителем автомобиля, который взорвался в Москве на парковке жилого дома, оказался бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров. С 2014 года он сотрудничал со спецслужбами России, передавая им информацию об Украине. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Хозяином взорванного Toyota Land Cruiser Prado оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров», — передает telegram-канал. Отмечается, что несколько лет назад мужчина прибыл на территорию России. По его словам, он сотрудничал со спецслужбами РФ с 2014 года. Он передавал им информацию о ходе АТО на востоке Украины.
Ранее в Западном Дегунино на парковке жилого дома на Коровинском шоссе взорвался автомобиль. Эпицентр взрыва пришелся на водительское место. Мужчина получил травмы ног, его госпитализировали. Позже появились кадры произошедшего. На них видно, что взрыв был громким и мощным. Оперативники проводят осмотр других автомобилей на парковке.
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