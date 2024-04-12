Благотворительный фонд «Ника» отправил из Екатеринбурга в затопленный Орск более 25 тонн гуманитарной помощи. Как рассказали URA.RU организаторы акции, активную помощь им оказал авторитетный бизнесмен Александр Дисков. Он известен под прозвищем Фартовый и сейчас находится под подпиской о невыезде по уголовному делу.
«В общей сложности в Орск погрузили 22 тонны питьевой воды, две с половиной тонны овощей (помидоров и огурцов), тонну сладкой газировки детям и аскорбиновую кислоту — чтобы не заболели. Фуру оплатил авторитетный бизнесмен Александр Дисков. Он принимал активное участие в сборе продуктов и хотел бы отправиться в Орск сам, но находится сейчас под подпиской о невыезде», — пояснил представитель фонда.
Александр Дисков по прозвищу Фартовый был задержан в прошлом году по делу о стрельбе возле ресторана. Он был помещен под стражу, но месяц назад по ходатайству следствия отпущен на свободу.
Бизнесмена называют соратником ныне покойного криминального авторитета Геры ЖБИ (Германа Гардта). Якобы после его смерти Фартовый подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Дисков свою связь с криминальным миром отрицает.
Александр Дисков (слева) взял на себя расходы по транспортировке груза
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Благотворительный фонд «Ника» отправил из Екатеринбурга в затопленный Орск более 25 тонн гуманитарной помощи. Как рассказали URA.RU организаторы акции, активную помощь им оказал авторитетный бизнесмен Александр Дисков. Он известен под прозвищем Фартовый и сейчас находится под подпиской о невыезде по уголовному делу. «В общей сложности в Орск погрузили 22 тонны питьевой воды, две с половиной тонны овощей (помидоров и огурцов), тонну сладкой газировки детям и аскорбиновую кислоту — чтобы не заболели. Фуру оплатил авторитетный бизнесмен Александр Дисков. Он принимал активное участие в сборе продуктов и хотел бы отправиться в Орск сам, но находится сейчас под подпиской о невыезде», — пояснил представитель фонда. Александр Дисков по прозвищу Фартовый был задержан в прошлом году по делу о стрельбе возле ресторана. Он был помещен под стражу, но месяц назад по ходатайству следствия отпущен на свободу. Бизнесмена называют соратником ныне покойного криминального авторитета Геры ЖБИ (Германа Гардта). Якобы после его смерти Фартовый подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Дисков свою связь с криминальным миром отрицает.