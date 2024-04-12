Соратник Геры ЖБИ отправил в затопленный Орск 25 тонн воды и овощей. Фото

Бизнесмен Александр Дисков отправил из Екатеринбурга в Орск гуманитарную помощь

12 апреля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Александр Дисков и ранее отправлял людям помощь: например, в зону СВО Фото: Илья Московец © URA.RU Благотворительный фонд «Ника» отправил из Екатеринбурга в затопленный Орск более 25 тонн гуманитарной помощи. Как рассказали URA.RU организаторы акции, активную помощь им оказал авторитетный бизнесмен Александр Дисков. Он известен под прозвищем Фартовый и сейчас находится под подпиской о невыезде по уголовному делу. Новость по теме Друзья соратника Геры ЖБИ назвали историю с дракой и стрельбой провокацией. Видео «В общей сложности в Орск погрузили 22 тонны питьевой воды, две с половиной тонны овощей (помидоров и огурцов), тонну сладкой газировки детям и аскорбиновую кислоту — чтобы не заболели. Фуру оплатил авторитетный бизнесмен Александр Дисков. Он принимал активное участие в сборе продуктов и хотел бы отправиться в Орск сам, но находится сейчас под подпиской о невыезде», — пояснил представитель фонда. Александр Дисков по прозвищу Фартовый был задержан в прошлом году по делу о стрельбе возле ресторана. Он был помещен под стражу, но месяц назад по ходатайству следствия отпущен на свободу. Бизнесмена называют соратником ныне покойного криминального авторитета Геры ЖБИ (Германа Гардта). Якобы после его смерти Фартовый подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Дисков свою связь с криминальным миром отрицает. Александр Дисков (слева) взял на себя расходы по транспортировке груза Фото: предоставлено благотворительным фондом «Ника» Питьевая вода поможет оренбуржцам пережить ЧС Фото: предоставлено благотворительным фондом «Ника» Кроме воды, жителям пострадавшего региона отправили свежие овощи Фото: предоставлено благотворительным фондом «Ника» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Благотворительный фонд «Ника» отправил из Екатеринбурга в затопленный Орск более 25 тонн гуманитарной помощи. Как рассказали URA.RU организаторы акции, активную помощь им оказал авторитетный бизнесмен Александр Дисков. Он известен под прозвищем Фартовый и сейчас находится под подпиской о невыезде по уголовному делу. «В общей сложности в Орск погрузили 22 тонны питьевой воды, две с половиной тонны овощей (помидоров и огурцов), тонну сладкой газировки детям и аскорбиновую кислоту — чтобы не заболели. Фуру оплатил авторитетный бизнесмен Александр Дисков. Он принимал активное участие в сборе продуктов и хотел бы отправиться в Орск сам, но находится сейчас под подпиской о невыезде», — пояснил представитель фонда. Александр Дисков по прозвищу Фартовый был задержан в прошлом году по делу о стрельбе возле ресторана. Он был помещен под стражу, но месяц назад по ходатайству следствия отпущен на свободу. Бизнесмена называют соратником ныне покойного криминального авторитета Геры ЖБИ (Германа Гардта). Якобы после его смерти Фартовый подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Дисков свою связь с криминальным миром отрицает.