Сексуального маньяка в Троицке отправили под арест

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Избрание меры пресечения Алексеенко Алексею в суде Центрального района. Челябинск, конвой, клетка, арест, тюрьма, подсудимый, полиция, суд, мера пресечения
Мужчину отправили в СИЗО на два месяца Фото:

В Троицке (Челябинская область) суд отправил в СИЗО местного жителя, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Отправлен под стражу 29-летний житель Троицка, обвиняемый по п. „а“ ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По версии следствия, утром 10 апреля обвиняемый, будучи нетрезвым, на территории ГСК „Урал“ совершил преступление против половой неприкосновенности 15-летней девочки», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мужчина уже был судим. В прошлом году он вышел на свободу из колонии, где отбывал наказание по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Кроме того, в производстве суда находится уголовное дело по обвинению мужчины в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

О приметах насильника в соцсетях сообщили местные жители. Мужчина был в военной форме и с бородкой. В тот же день его задержали. Троицкий городской суд заключил насильника под стражу до 10 июня.

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В Троицке (Челябинская область) суд отправил в СИЗО местного жителя, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Отправлен под стражу 29-летний житель Троицка, обвиняемый по п. „а“ ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По версии следствия, утром 10 апреля обвиняемый, будучи нетрезвым, на территории ГСК „Урал“ совершил преступление против половой неприкосновенности 15-летней девочки», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Мужчина уже был судим. В прошлом году он вышел на свободу из колонии, где отбывал наказание по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Кроме того, в производстве суда находится уголовное дело по обвинению мужчины в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. О приметах насильника в соцсетях сообщили местные жители. Мужчина был в военной форме и с бородкой. В тот же день его задержали. Троицкий городской суд заключил насильника под стражу до 10 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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