Сексуального маньяка в Троицке отправили под арест

12 апреля 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Мужчину отправили в СИЗО на два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Троицке (Челябинская область) суд отправил в СИЗО местного жителя, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Отправлен под стражу 29-летний житель Троицка, обвиняемый по п. „а“ ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По версии следствия, утром 10 апреля обвиняемый, будучи нетрезвым, на территории ГСК „Урал“ совершил преступление против половой неприкосновенности 15-летней девочки», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Мужчина уже был судим. В прошлом году он вышел на свободу из колонии, где отбывал наказание по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Кроме того, в производстве суда находится уголовное дело по обвинению мужчины в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. О приметах насильника в соцсетях сообщили местные жители. Мужчина был в военной форме и с бородкой. В тот же день его задержали. Троицкий городской суд заключил насильника под стражу до 10 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Троицке (Челябинская область) суд отправил в СИЗО местного жителя, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Отправлен под стражу 29-летний житель Троицка, обвиняемый по п. „а“ ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По версии следствия, утром 10 апреля обвиняемый, будучи нетрезвым, на территории ГСК „Урал“ совершил преступление против половой неприкосновенности 15-летней девочки», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Мужчина уже был судим. В прошлом году он вышел на свободу из колонии, где отбывал наказание по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Кроме того, в производстве суда находится уголовное дело по обвинению мужчины в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. О приметах насильника в соцсетях сообщили местные жители. Мужчина был в военной форме и с бородкой. В тот же день его задержали. Троицкий городской суд заключил насильника под стражу до 10 июня.