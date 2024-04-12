Когда большая вода пойдет в пойму Тобола в Кургане. Фото

Народный синоптик Винштейн: вода в пойме Тобола начнет прибывать с 12 апреля

12 апреля 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Синоптик Илья Винштейн объяснил, когда вода начнет просачиваться в пойму Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Вода в пойме реки Тобол в Курганской области начнет прибывать уже 12 апреля. Об этом сообщает народный синоптик Илья Винштейн, анализируя снимки со спутника. После приближения большой воды к северной части поймы она начнет просачиваться в Курган. «Вода начинает «размазываться» по пойме Тобола. Ее передний край сейчас находится рядом с селом Камышное. Вода приближается к северной части поймы. Это вовсе не означает, что уже завтра мы увидим эту воду в Кургане. Сначала водная масса должна пройти через всю пойму, затем скопиться у северного края поймы (село Нагорское). Только уже после этого она начнет просачиваться через русло курганского водохранилища на пойму Кургана», — пишет Винштейн в своей группе «Погода 45» в соцсети «ВКонтакте. Прогнозируемая дата пика паводка, по его словам будет в третьей декаде месяца — 25 апреля. Ожидаемым уровнем воды в Кургане, как пишет Винштейн, станет 870 сантиметров. Также он обещает дать более точный прогноз на основе анализа данных из Звериноголовского округа, в котором уровень воды в Тоболе составляет 10 метров. Ранее URA.RU писало, что у села в Звериноголовском округе (Курганская область) уровень воды в Тоболе составил 10 метров. Губернатор региона Вадим Шумков отмечал, что вода последовательно движется по течению на Курган. На данный момент из-за паводка по всей области объявлен режим ЧС. О других событиях, связанных с половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вода в пойме реки Тобол в Курганской области начнет прибывать уже 12 апреля. Об этом сообщает народный синоптик Илья Винштейн, анализируя снимки со спутника. После приближения большой воды к северной части поймы она начнет просачиваться в Курган. «Вода начинает «размазываться» по пойме Тобола. Ее передний край сейчас находится рядом с селом Камышное. Вода приближается к северной части поймы. Это вовсе не означает, что уже завтра мы увидим эту воду в Кургане. Сначала водная масса должна пройти через всю пойму, затем скопиться у северного края поймы (село Нагорское). Только уже после этого она начнет просачиваться через русло курганского водохранилища на пойму Кургана», — пишет Винштейн в своей группе «Погода 45» в соцсети «ВКонтакте. Прогнозируемая дата пика паводка, по его словам будет в третьей декаде месяца — 25 апреля. Ожидаемым уровнем воды в Кургане, как пишет Винштейн, станет 870 сантиметров. Также он обещает дать более точный прогноз на основе анализа данных из Звериноголовского округа, в котором уровень воды в Тоболе составляет 10 метров. Ранее URA.RU писало, что у села в Звериноголовском округе (Курганская область) уровень воды в Тоболе составил 10 метров. Губернатор региона Вадим Шумков отмечал, что вода последовательно движется по течению на Курган. На данный момент из-за паводка по всей области объявлен режим ЧС. О других событиях, связанных с половодьем, читайте в нашей онлайн-трансляции.