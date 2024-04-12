В затопленном курганском селе падает уровень воды в Тоболе

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Звериноголовское. Курган, деревня, половодье, паводок, уровень воды, наводнение, потоп, улица
Уровень воды в Звериноголовском округе (Курганская область) опустился ниже отметки 1000 см Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В селе Звериноголовском (Курганская область), где затопило дома, уровень воды в реке Тобол за 10 часов снизился еще на шесть сантиметров и составил 996 сантиметров. Информацию об этом разместил Гидрометцентр на своем сайте.

«Уровень воды в реке Тобол в селе Звериноголовское на 18:00 составило 996 сантиметров», — информирует Гидрометцентр. За последние 10 часов уровень воды снизился на шесть сантиметров. Аналогичное снижение уровня воды в селе наблюдалось в восемь часов утра.

Ранее URA.RU писало, что под воду уходят жилые дома в селе Прорывном (Звериноголовский округ), где уровень воды в реке Тоболе составил 10 метров (это выше неблагоприятной отметки более чем на метр). Губернатор региона Вадим Шумков отмечал, что массы воды последовательно движутся по течению на Курган. На данный момент из-за паводка по всей области объявлен режим ЧС. О других событиях, связанных с половодьем, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.

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В селе Звериноголовском (Курганская область), где затопило дома, уровень воды в реке Тобол за 10 часов снизился еще на шесть сантиметров и составил 996 сантиметров. Информацию об этом разместил Гидрометцентр на своем сайте. «Уровень воды в реке Тобол в селе Звериноголовское на 18:00 составило 996 сантиметров», — информирует Гидрометцентр. За последние 10 часов уровень воды снизился на шесть сантиметров. Аналогичное снижение уровня воды в селе наблюдалось в восемь часов утра. Ранее URA.RU писало, что под воду уходят жилые дома в селе Прорывном (Звериноголовский округ), где уровень воды в реке Тоболе составил 10 метров (это выше неблагоприятной отметки более чем на метр). Губернатор региона Вадим Шумков отмечал, что массы воды последовательно движутся по течению на Курган. На данный момент из-за паводка по всей области объявлен режим ЧС. О других событиях, связанных с половодьем, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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