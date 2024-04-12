Житель ЯНАО подарил Путину оленя

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Владимиру Путину доставят оленя из ЯНАО Фото:

Ямальский оленевод Пяк, подружившийся с Владимиром Путным, отправит президенту одного из своих оленей. О подарке рассказали в пресс-службе окружного правительства.

«Енкся Пяк от лица большой семьи подарил Владимиру Путину важенку — самку северного оленя. Дмитрий Артюхов отметил, что в ближайшее время подарок доставят адресату», — говорится в материале на сайте правительства ЯНАО.

Потомственный оленевод Енкся Пяк стал известен на всю Россию после того, как пригласил президента отпраздновать с его семьей золотую свадьбу и покататься на оленьей упряжке. Владимир Путин не смог приехать на праздник и поздравил Пяков по телефону — в разговоре поучаствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко и космонавты обоих стран.

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Ямальский оленевод Пяк, подружившийся с Владимиром Путным, отправит президенту одного из своих оленей. О подарке рассказали в пресс-службе окружного правительства. «Енкся Пяк от лица большой семьи подарил Владимиру Путину важенку — самку северного оленя. Дмитрий Артюхов отметил, что в ближайшее время подарок доставят адресату», — говорится в материале на сайте правительства ЯНАО. Потомственный оленевод Енкся Пяк стал известен на всю Россию после того, как пригласил президента отпраздновать с его семьей золотую свадьбу и покататься на оленьей упряжке. Владимир Путин не смог приехать на праздник и поздравил Пяков по телефону — в разговоре поучаствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко и космонавты обоих стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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