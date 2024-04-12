Житель ЯНАО подарил Путину оленя

Владимиру Путину доставят оленя из ЯНАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ямальский оленевод Пяк, подружившийся с Владимиром Путным, отправит президенту одного из своих оленей. О подарке рассказали в пресс-службе окружного правительства.

«Енкся Пяк от лица большой семьи подарил Владимиру Путину важенку — самку северного оленя. Дмитрий Артюхов отметил, что в ближайшее время подарок доставят адресату», — говорится в материале на сайте правительства ЯНАО.

Потомственный оленевод Енкся Пяк стал известен на всю Россию после того, как пригласил президента отпраздновать с его семьей золотую свадьбу и покататься на оленьей упряжке. Владимир Путин не смог приехать на праздник и поздравил Пяков по телефону — в разговоре поучаствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко и космонавты обоих стран.