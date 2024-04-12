В мире В Гагаузии планируют выдавать российские карты «Мир» с 1 мая 12 апреля 2024 в 20:55 Размер текста - 17 + В Гагаузии могут начать выдавать карты «Мир» с 1 мая Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Молдавии в Гагаузии могут начать выдавать российские банковские карты «Мир». Об этом сообщила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. «Банковские карты „Мир“ планируется начать выдавать в Гагаузии», — заявила Гуцул. Информацию передает телеканал GRT . Она отметила, что в планах начать выдачу карт с 1 мая 2024 года. Ранее в Киргизии перестали обслуживаться карты «Мир». Подробное было сделано во избежание вторичных санкционных запретов. Также и США ввели санкции против оператора карт платежной системы «Мир» и АО «Национальная Система Платежных Карт». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Молдавии в Гагаузии могут начать выдавать российские банковские карты «Мир». Об этом сообщила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. «Банковские карты „Мир“ планируется начать выдавать в Гагаузии», — заявила Гуцул. Информацию передает телеканал GRT. Она отметила, что в планах начать выдачу карт с 1 мая 2024 года. Ранее в Киргизии перестали обслуживаться карты «Мир». Подробное было сделано во избежание вторичных санкционных запретов. Также и США ввели санкции против оператора карт платежной системы «Мир» и АО «Национальная Система Платежных Карт». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям