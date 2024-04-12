В Гагаузии планируют выдавать российские карты «Мир» с 1 мая

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Клипарт. Сургут, платежная система мир, пластиковая карта
В Гагаузии могут начать выдавать карты «Мир» с 1 мая Фото:

В Молдавии в Гагаузии могут начать выдавать российские банковские карты «Мир». Об этом сообщила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.

«Банковские карты „Мир“ планируется начать выдавать в Гагаузии», — заявила Гуцул. Информацию передает телеканал GRT. Она отметила, что в планах начать выдачу карт с 1 мая 2024 года.

Ранее в Киргизии перестали обслуживаться карты «Мир». Подробное было сделано во избежание вторичных санкционных запретов. Также и США ввели санкции против оператора карт платежной системы «Мир» и АО «Национальная Система Платежных Карт».

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В Молдавии в Гагаузии могут начать выдавать российские банковские карты «Мир». Об этом сообщила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. «Банковские карты „Мир“ планируется начать выдавать в Гагаузии», — заявила Гуцул. Информацию передает телеканал GRT. Она отметила, что в планах начать выдачу карт с 1 мая 2024 года. Ранее в Киргизии перестали обслуживаться карты «Мир». Подробное было сделано во избежание вторичных санкционных запретов. Также и США ввели санкции против оператора карт платежной системы «Мир» и АО «Национальная Система Платежных Карт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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