В Гагаузии планируют выдавать российские карты «Мир» с 1 мая

В Гагаузии могут начать выдавать карты «Мир» с 1 мая
В Молдавии в Гагаузии могут начать выдавать российские банковские карты «Мир». Об этом сообщила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
«Банковские карты „Мир“ планируется начать выдавать в Гагаузии», — заявила Гуцул. Информацию передает
Ранее в Киргизии перестали обслуживаться карты «Мир». Подробное было сделано во избежание вторичных санкционных запретов. Также и США ввели санкции против оператора карт платежной системы «Мир» и АО «Национальная Система Платежных Карт».
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