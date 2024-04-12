Курганские власти готовятся к паводку по алгоритму, согласованному с полпредом

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев объяснил, что подготовка властей Курганской области к паводку состоит из двух блоков. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью URA.RU.
«Вопрос готовности состоит из двух блоков: подготовка защитных сооружений и работа с населением. Но какими бы ни были прогнозы, природа есть природа. Может случиться все что угодно. Поэтому второй комплекс мероприятий — это оповещение и подготовка жителей к эвакуации на случай, если вода зайдет в населенные пункты», — сообщил Якушев.
Он объяснил, что жителей региона информируют с помощью смс, телевидения и подомового обхода. Люди ставят подпись в специальном документе, подтверждая, что предупреждены. В муниципалитетах главы проводят встречи с населением. Якушев добавил, что власти стараются создать все необходимые условия для комфортного проживания во время паводка в пунктах временного размещения.
В Курганской области из-за угрозы паводка эвакуированы более 7000 жителей. Жителей попросили не бояться мародеров, так как власти следят за сохранностью домов.
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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев объяснил, что подготовка властей Курганской области к паводку состоит из двух блоков. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью URA.RU. «Вопрос готовности состоит из двух блоков: подготовка защитных сооружений и работа с населением. Но какими бы ни были прогнозы, природа есть природа. Может случиться все что угодно. Поэтому второй комплекс мероприятий — это оповещение и подготовка жителей к эвакуации на случай, если вода зайдет в населенные пункты», — сообщил Якушев. Он объяснил, что жителей региона информируют с помощью смс, телевидения и подомового обхода. Люди ставят подпись в специальном документе, подтверждая, что предупреждены. В муниципалитетах главы проводят встречи с населением. Якушев добавил, что власти стараются создать все необходимые условия для комфортного проживания во время паводка в пунктах временного размещения. В Курганской области из-за угрозы паводка эвакуированы более 7000 жителей. Жителей попросили не бояться мародеров, так как власти следят за сохранностью домов.