Курганские власти готовятся к паводку по алгоритму, согласованному с полпредом

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Совещение с Патрушевым. Курган, якушев владимир
Полпред Владимир Якушев объяснил алгоритм действий властей при подготовке к паводку Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев объяснил, что подготовка властей Курганской области к паводку состоит из двух блоков. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью URA.RU.

«Вопрос готовности состоит из двух блоков: подготовка защитных сооружений и работа с населением. Но какими бы ни были прогнозы, природа есть природа. Может случиться все что угодно. Поэтому второй комплекс мероприятий — это оповещение и подготовка жителей к эвакуации на случай, если вода зайдет в населенные пункты», — сообщил Якушев.

Он объяснил, что жителей региона информируют с помощью смс, телевидения и подомового обхода. Люди ставят подпись в специальном документе, подтверждая, что предупреждены. В муниципалитетах главы проводят встречи с населением. Якушев добавил, что власти стараются создать все необходимые условия для комфортного проживания во время паводка в пунктах временного размещения.

В Курганской области из-за угрозы паводка эвакуированы более 7000 жителей. Жителей попросили не бояться мародеров, так как власти следят за сохранностью домов.

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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев объяснил, что подготовка властей Курганской области к паводку состоит из двух блоков. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью URA.RU. «Вопрос готовности состоит из двух блоков: подготовка защитных сооружений и работа с населением. Но какими бы ни были прогнозы, природа есть природа. Может случиться все что угодно. Поэтому второй комплекс мероприятий — это оповещение и подготовка жителей к эвакуации на случай, если вода зайдет в населенные пункты», — сообщил Якушев. Он объяснил, что жителей региона информируют с помощью смс, телевидения и подомового обхода. Люди ставят подпись в специальном документе, подтверждая, что предупреждены. В муниципалитетах главы проводят встречи с населением. Якушев добавил, что власти стараются создать все необходимые условия для комфортного проживания во время паводка в пунктах временного размещения. В Курганской области из-за угрозы паводка эвакуированы более 7000 жителей. Жителей попросили не бояться мародеров, так как власти следят за сохранностью домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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