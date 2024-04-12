В небе над Челябинской областью увидели ракету. Фото

Челябинцы увидели ракету, запущенную с полигона Капустин Яр

13 апреля 2024 в 00:00 Размер текста - 17 +

Светящийся объект в небе взбудоражил челябинцев Фото: Читатель URA.RU © URA.RU В небе над Кунашакским районом Челябинской области вечером 12 апреля был замечен светящийся объект, похожий на ракету. Фото прислал агентству читатель URA.RU. «Это длилось не больше минуты. Что-то прокатилось по небу. Осветилось как днем. Едва успел заснять концовку», — рассказал читатель. Читатель предположил, что светящимся объектом была межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) подвижного грунтового ракетного комплекса, выпущенная вечером 12 апреля на полигоне Капустин Яр. Согласно данным Минобороны РФ, ракета поразила условную цель на полигоне Сары-Наган в Казахстане. Видео успешного испытательного пуска МБР с полигона Капустин Яр опубликовало Минобороны РФ в своем telegram-канале. Челябинцы зафиксировали светящийся объект в небе Фото: Читатель URA.RU © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В небе над Кунашакским районом Челябинской области вечером 12 апреля был замечен светящийся объект, похожий на ракету. Фото прислал агентству читатель URA.RU. «Это длилось не больше минуты. Что-то прокатилось по небу. Осветилось как днем. Едва успел заснять концовку», — рассказал читатель. Читатель предположил, что светящимся объектом была межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) подвижного грунтового ракетного комплекса, выпущенная вечером 12 апреля на полигоне Капустин Яр. Согласно данным Минобороны РФ, ракета поразила условную цель на полигоне Сары-Наган в Казахстане. Видео успешного испытательного пуска МБР с полигона Капустин Яр опубликовало Минобороны РФ в своем telegram-канале.