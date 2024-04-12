12 апреля 2024

В небе над Челябинской областью увидели ракету. Фото

Челябинцы увидели ракету, запущенную с полигона Капустин Яр
© Служба новостей «URA.RU»
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Ракета в небе над Челябинской областью, ракета
Светящийся объект в небе взбудоражил челябинцев Фото:

В небе над Кунашакским районом Челябинской области вечером 12 апреля был замечен светящийся объект, похожий на ракету. Фото прислал агентству читатель URA.RU.

«Это длилось не больше минуты. Что-то прокатилось по небу. Осветилось как днем. Едва успел заснять концовку», — рассказал читатель.

Читатель предположил, что светящимся объектом была межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) подвижного грунтового ракетного комплекса, выпущенная вечером 12 апреля на полигоне Капустин Яр. Согласно данным Минобороны РФ, ракета поразила условную цель на полигоне Сары-Наган в Казахстане. Видео успешного испытательного пуска МБР с полигона Капустин Яр опубликовало Минобороны РФ в своем telegram-канале.

Ракета в небе над Челябинской областью
Челябинцы зафиксировали светящийся объект в небе
Фото:

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В небе над Кунашакским районом Челябинской области вечером 12 апреля был замечен светящийся объект, похожий на ракету. Фото прислал агентству читатель URA.RU. «Это длилось не больше минуты. Что-то прокатилось по небу. Осветилось как днем. Едва успел заснять концовку», — рассказал читатель. Читатель предположил, что светящимся объектом была межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) подвижного грунтового ракетного комплекса, выпущенная вечером 12 апреля на полигоне Капустин Яр. Согласно данным Минобороны РФ, ракета поразила условную цель на полигоне Сары-Наган в Казахстане. Видео успешного испытательного пуска МБР с полигона Капустин Яр опубликовало Минобороны РФ в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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